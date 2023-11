Oscar Pistorius prøveløslates i januar 2024

NTB

Den drapsdømte parautøveren Oscar Pistorius har fått medhold i kravet om prøveløslatelse. Det skjer 5. januar.

Beslutningen ble fattet av et dommerpanel i Sør-Afrika fredag.

Pistorius drepte i 2013 sin 29 år gamle kjæreste Reeva Steenkamp. Hun ble skutt gjennom baderomsdøren i parets hjem i Pretoria på valentinsdagen. Pistorius hevdet i retten at han trodde at en innbruddstyv hadde tatt seg inn på badet, men han ble ikke trodd.

Saken fikk stor oppmerksomhet både i Sør-Afrika og internasjonalt.

Pistorius ble verdenskjent da han deltok i sommer-OL i 2012. Sørafrikaneren mangler begge bein og løp med fjærende proteser. Dette ga ham tilnavnet «Blade Runner».

Så sent som i mars i år ble det gjennomført et rettsmøte, der en nemnd skulle vurdere om Pistorius var kvalifisert for prøveløslatelse. Konklusjonen ble da at Pistorius ikke hadde sonet en tilstrekkelig del av straffen til å oppfylle vilkårene.

I ettertid har den slutningen vist seg å være feil, ifølge nyhetsbyrået AP.

I 2017 besluttet Sør-Afrikas høyesterett at Pistorius skulle sone landets minstestraff for drap – 15 års fengsel. Samtidig ble det gjort fratrekk for 19 måneder som idrettsprofilen allerede hadde sittet i fengsel siden den første dommen mot ham ble avsagt. 2017-kjennelsen kom etter en svært lang rettsprosess med anker fra begge parter.

Retten gjorde imidlertid en feil ved ikke å trekke fra også en annen periode Pistorius hadde sonet mens drapsdommen hans var anket. Feilen innebærer at 36-åringen faktisk var kvalifisert for en prøveløslatelses-vurdering i mars i år.

At det fredag ble avholdt et nytt rettsmøte i saken er en erkjennelse av denne tabben, melder AP.

Pistorius er født med en tilstand som førte til at beina hans måtte amputeres under kneet da han var baby. Likevel gjorde han stor suksess på idrettsbanen. Han vant blant annet flere paralympiske gull.

Pistorius fylte 37 år onsdag denne uken.