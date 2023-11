Første VM-test for Norge: 32-24 over Angola

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson under håndballandskampen mot Angola. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

De norske håndballkvinnene startet VM-oppkjøringen uten å bruke femtegiret. Det ble 32-24 over Angola etter en variabel kamp på Hamar.

Angola ble nummer 25 i VM for to år siden, men er trolig god for noen få plasseringer bedre i årets mesterskap.

Norges førsteomgang (ledelse 16-14) var som tatt fra en klassisk oppkjøringskamp: Varierende kvalitet, mange bytter, for mange bomskudd på klare sjanser og et forsvarsspill som avslørte mangel på samtrening.

Keeper Olivia Lykke Nygaard (Storhamar) spilte på hjemmebane i Hamar. Hennes kontringspasninger i 1.-omgangen var av toppklasse.

I andreomgangen forsvant Norge fra til klar seier. De norske jentene spilte noe bedre enn før pause samtidig som Angolas spillere ble slitne de siste 20 minuttene.

På tribunen

Henny Ella Reistad spilte ikke. Hun tar ingen sjanser etter å ha slitt med den ene leggen den siste tiden.

Med var heller ikke keeperduoen Katrine Lunde (opptrening etter skade) og Silje Solberg-Østhassel (opptrening etter fødsel i august). Det er spillere som trenger noe mer tid, men som høyst sannsynlig kommer inn i VM-troppen underveis i mesterskapet.

Norge spiller mot Island lørdag og Polen søndag, begge kamper i Lillehammer.

I gruppespillet i VM møter tittelforsvarer Norge Grønland, Sør-Korea og Østerrike i Stavanger. Det vil være sensasjonelt om det norske laget ikke vinner disse kampene med meget klar margin.

Først i hovedrunden kommer den første virkelige vriene kampen, mot OL-vinneren fra 2021 Frankrike.