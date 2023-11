Svensk VM-dronning vurderte å legge opp: – Trenger ikke holde på med dette

NTB

Hanna Öberg ble VM-dronning i skiskyting forrige sesong med fire medaljer. Tidligere på vinteren tenkte hun på å legge opp.

– Det var første gang jeg virkelig hadde de tankene, sier hun.

Öberg vant sesongåpningen i verdenscupen forrige sesong, men klarte ikke å komme seg på pallen igjen før i Oberhof i februar. Det skyldtes hovedsakelig dårligere skyting enn tidligere.

– Slik det var da, syntes jeg ikke det var gøy. Så kom tankene «du trenger ikke holde på med dette, du kan velge å gjøre andre ting med livet ditt», sier hun til Dagens Nyheter.

Öberg vurderte å slutte, noe hun også snakket om i en SVT-dokumentar.

– Jeg tror det er vanskelig å la være … Hvis du har vært med en stund, tror jeg de fleste har de tankene på et tidspunkt – at det er ting som kunne vært morsommere å gjøre. Men det var første gang jeg virkelig vurderte det, og at det ikke var åpenbart for meg at det er dette jeg vil gjøre, sier Öberg der.

Sykdomsperioden i jula ble vendepunktet, da hun innså at hun savnet å ikke kunne konkurrere. Til VM var hun i toppform, fremfor alt mentalt.

Det førte til to gull, et sølv og en stafettbronse. Så avsluttet hun sesongen slik hun startet den, med verdenscupseier i sesongens siste renn.

Öberg starter nå den nye verdenscupsesongen i Östersund til helgen som en av vinterens store favoritter.