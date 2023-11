Graabak tar grep før VM på hjemmebane: – Har blitt glad i å meditere

Jørgen Graabak gleder seg til VM på hjemmebane. Foto: Emilie Holtet / NTB Les mer Lukk

NTB

Kombinertveteran Jørgen Graabak er klar på at en folkefest under VM i Trondheim kan vippe han av pinnen. Han tar derfor grep for å skjerpe fokuset.