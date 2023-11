Se og Hør: Tone og Gjert Ingebrigtsen bygger bolig i Spania

Tone og Gjert Ingebrigtsen etter at Jakob løp inn til 4.plass på 1500 meter menn under VM i friidrett 2019 i Doha i Qatar.

Paret som snart har vært gift i 40 år ser antageligvis fram til solfylte dager i varmen.

Ekteparet Gjert (57) og Tone Ingebrigtsen (53) har vært gjennom noen utfordrende måneder.

Det hele toppet seg kanskje da de tre sønnene Jakob (23), Filip (30) og Henrik (32) gikk ut i VG med en kronikk der de beskyldte sin far for å ha vært voldelig mot dem i oppveksten deres.

Sjelden uttalelse

Uttalelsen i VG ble avvist av Gjert men politiet valgte å åpne etterforskning etter at et ukjent familiemedlem anmeldte syvbarnsfaren og treneren for vold i nære relasjoner.

I mediestormen som fulgte har Gjert valgt å holde en lav profil, og han har latt sin advokat John Christian Elden komme med uttalelser på sine vegne.

Men i podkasten til Abid Raja og kona Nadja Ansar «Skyld og skam», ga Gjert en sjelden uttalelse om hvordan familiekonflikten har påvirket han og hans kone Tone, som han har vært gift med i snart 40 år.

– Først og fremst vil jeg si unnskyld til kona mi. Hun er blitt et uskyldig offer i denne jakten på mål. Hun bærer på en måte sår på vegne av alle. Hun bærer mine, og hun bærer barna sine, forteller Gjert i podkasten.

Norsk feriefavoritt

Hva som faktisk har skjedd i familien Ingebrigtsen har det versert mye rykter om. Spekulasjonene om ekteskapet til Gjert og Tone svirret også flittig.

Men ifølge Se og Hør, holder Tone og Gjert fortsatt sammen. Ifølge ukebladet planlegger de nå en fremtid sammen i feriefavoritten Spania.

En ny bolig i det solfylte landet skal nå være i en begynnende byggefase.

Tone Ingebrigtsen flyttet til Spania da hun var 13 år gammel, men reiste hjem for å fullføre ungdomsskolen i Norge.

Etter det Se og Hør erfarer planlegger paret å tilbringe mer tid i Spania når boligen er fullført.