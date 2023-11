Italia unngikk ny kvalifiseringsfiasko – klar for fotball-EM etter målløs kamp mot Ukraina

NTB

Italia slipper en gjentakelse av kvalifiseringsfadesen foran VM-sluttspillet i Qatar. Mandag ble billetten til neste års EM sikret med 0-0 mot Ukraina.

Forutsetningene foran kampen i Leverkusen var krystallklare. Ukraina måtte vinne for å fravriste Italia den andre EM-billetten fra kvalifiseringsgruppe C. England hadde sikret den første.

Den oppgaven ble til slutt for stor for ukrainerne, til tross for at kampen sto og vippet gjennom 90 minutter.

Italia kom seg ikke til Qatar-VM etter en sjelden kvalifiseringsfiasko. Til neste års EM-sluttspill i Tyskland er imidlertid mannskapet til Luciano Spalletti tittelforsvarere.

Farlige sjanser

Italia skapte flest farligheter de første 45 minuttene i Leverkusen. Giacomo Raspadori var svært nær uttelling da han fikk sjansen alene med Ukrainas keeper Anatolij Trubin, men sisteskansen parerte avslutningen med en strålende inngripen.

Raspadori var deretter noen små centimeter fra å sette et innlegg fra Federico Chiesa i mål. Igjen var Italia uhyre nær å ta ledelsen.

I motsatt ende av banen var Ukraina giftige på kontringer. Italias sisteskanse Gianluigi Donnarumma ble testet ved et par anledninger, men stoppet avslutningene.

Etter pause fortsatte kampen å bølge fram og tilbake. Det gikk samtidig langt mellom de virkelig store sjansene. Dermed ebbet oppgjøret ut uten fulltreffere.

Trøsten for Ukraina er at det kommer en ny sjanse til å sikre EM-billetten i nasjonsliga-omspillet til våren.

Engelsk uavgjort

England var klare for EM allerede før mandagens bortekamp mot Nord-Makedonia. Der kom mannskapet til Gareth Southgate skjevt ut og havnet under 0-1 til pause.

Landslagsdebutanten Rico Lewis forårsaket straffe, og nordmakedonske Enis Bardhi scoret på returen etter at Jordan Pickford hadde reddet det første forsøket.

Tidlig i annen omgang trodde Manchester City-stjernen Jack Grealish at han hadde utlignet til 1-1, men scoringen ble annullert som følge av en offside.

I stedet kom 1-1 i form av et selvmål da innbytter Harry Kane presset en nordmakedonsk spiller til å sette ballen i eget nett på en dødball.

Flere mål ble det ikke i Skopje.