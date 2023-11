Moi om jubileumsmålet: – Som om det var skrevet

NTB

I byen som i et par år var hans hjem kom Mohamed Elyounoussi inn fra benken og berget 3-3 for Norge mot Skottland med sitt 10. landslagsmål.

25 måneder etter hans forrige landslagsmål oppnådde Moi endelig tosifret antall landslagsscoringer og tangerte fetteren Tariks målfangst på landslaget.

– Jeg har ventet på det. Det har vært litt stang-ut, så det var deilig endelig å få den i dag, sa han til NTB.

Han er godt kjent i Glasgow etter å ha vært Celtic-spiller i to sesonger fra 2019 til 2021.

– Det var nesten så jeg forventet det av meg selv. Jeg har gode minner herfra, også fra denne stadion, med trofeer og scoringer. Det var nesten som det var skrevet ned at jeg skulle score, sa han.

Skulle inn

Han var lenge en av Ståle Solbakkens mest betrodde menn, men kom ikke med i de første troppene etter overgangen til FC København. Nå er han tilbake og fikk innhopp i begge kampene under denne samlingen. Han kom inn rett etter Skottlands 3-2-mål.

– Det var allerede bestemt at jeg skulle inn da de scoret. Det var kjipt at de tok ledelsen, men det ble en sjanse til å komme inn og bidra til å snu kampen for oss, sa han til NTB.

I det 86. minutt nikket han inn et innlegg fra høyreback Julian Ryerson, som var involvert i alle Norges tre scoringer.

Ferdigscoret

– Det var nesten ferdigscoret, sa han anerkjennende før han som en av de siste i intervjusonen ble dratt i bussen.

Moi spilte sin 26. landskamp under Ståle Solbakken. Bare Martin Ødegaard (30) har flere. Scoringen var hans fjerde under Solbakken. Bare Erling Braut Haaland (21) og Alexander Sørloth (8) har flere.

Mois to forrige landslagsmål kom begge mot Montenegro i VM-kvalifisering i oktober 2021. Siden hadde han spilt 16 landskamper uten å score.

Totalt har Moi nå 54 landskamper og 10 mål. Hans fetter Tarik spilte 60 landskamper.