Karlsson slått på 10-kilometeren i Sverige – sveitser overrasket blant herrene

NTB

Moa Ilar vant kvinnenes 10-kilometer, mens Cyril Fähndrich gikk til topps i herrenes konkurranse under langrennsåpningen i Gällivare søndag.

Ilar var sterkest i duellen mot Frida Karlsson i fri teknikk. Førstnevnte var i mål 3,6 sekunder foran Karlsson, mens Ebba Andersson tok tredjeplassen, 28,6 sekunder bak vinneren.

– Det var overraskende må jeg si. Det er tydelig at hun har tatt steg i år. Det er mer overraskende at Ebba er så langt bak Moa Ilar. Det setter jeg et spørsmålstegn bak, sier NRK-ekspert Therese Johaug.

Andersson vant lørdagens renn i klassisk stil. Karlsson gikk ikke lørdag.

Fähndrich slo Calle Halfvarsson med 2,8 sekunder i løypene i Gällivare søndag. Han ble nummer elleve i klassisk stil lørdag. 24-åringen har ennå til gode å få sitt definitive gjennombrudd i internasjonal langrenn.

Verdenscupen starter i Ruka neste uke. Klassisk sprint, 10 kilometer klassisk og 20 kilometer fellesstart i skøyting står på programmet i Finland.