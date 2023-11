Kristoffersen-tirade: – De har null respekt

NTB

Slalåmrennet i Gurgl lørdag ble avbrutt da demonstranter tok seg inn i målområdet. Manuel Feller vant på hjemmebane og sikret trippel østerriksk.

Like før Alexander Steen Olsen skulle utfor i finaleomgangen tok flere personer seg inn i målområdet og spredte et farget pulver utover snøen rundt mållinjen.

TV-bildene viste en tilsynelatende svært misfornøyd Henrik Kristoffersen som lot seg engasjere av hendelsen. Nordmannen måtte holdes tilbake for å ikke ta seg ordentlig inn i området.

– Jævla idioter. De ødelegger rennet for dem som står igjen på toppen. Sånne skal vi ikke ha noe av, de skal vekk. Dette her bør få konsekvenser. De har null respekt for noe som helst, sa Kristoffersen til NRK.

– Jeg hadde gjort akkurat det samme igjen. Jeg hadde slått til han ene igjen hvis jeg hadde muligheten, fortsatte nordmannen.

Haugan beste norske

Rennet kom i gang igjen etter et avbrudd på rundt ti minutter, og Steen Olsen kjørte ned til en 18.-plass. Han var beste norske før finaleomgangen.

Timon Haugan endte dermed først av de norske. Han ble nummer seks, mens Kristoffersen endte på plassen bak.

Sebastian Foss-Solevåg skuffet stort og ble nummer 25.

Feller var overlegen på østerriksk snø og sikret seieren. Marco Schwarz og Michael Matt sørget for trippelt østerriksk på hjemmebane.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Demonstranter måtte bæres ut av målområdet i Gurgl lørdag. Les mer Lukk

Comeback

Rennet var Atle Lie McGraths skadecomeback. McGrath traff greit ned første halvdel av løypa i førsteomgangen, men ned mot tredje mellomtid fikk han trøbbel og kjørte ut. 23-åringen kom seg tilbake inn i løypa, men havnet naturligvis langt bak de beste tidene i mål.

– Det var en skuffende måte å komme tilbake på. Det rister ganske mye fra starten, og da kjører jeg dårlig teknisk. Det var bare en bom på et par svinger der, men sånn er idretten. Det var godt å kjenne på stemningen, sa McGrath til NRK.

Han var ikke blant de 30 beste som fikk kjøre finaleomgangen.

23-åringen har vært ute med skade etter at han falt i super-G-rennet under alpint-VM i Frankrike i 9. februar. 1. august var han for første gang tilbake på ski etter fallet i franske Courchevel.