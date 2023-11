Bestekompisene har knivet siden de var åtte år – nå debuterer de sammen i verdenscupen

NTB

Theodor Brækken og Oscar Andreas Sandvik møttes i slalåmbakken som 8-åringer. 11 år senere skal de utfordre verdenseliten i østerrikske Gurgl.

De to 19-åringene kjører for henholdsvis Ingierkollen/Rustad og Ready. Begge klubbene hører til Oslo skikrets og det ble derfor naturlig at de to supertalentene ble bitre konkurrenter fra de var åtte år.

– Vi er kompiser, men ikke minst rivaler. Jeg var kanskje den mest grinete av oss hvis jeg tapte da vi var yngre, innrømmer Sandvik overfor NTB etter at laguttaket til helgens verdenscuprenn i Gurgl ble presentert på Olympiatoppen.

Det er imidlertid lite som tyder på at rivaliseringen er større enn vennskapet i dag. Da landslagets to yngste løpere fikk ordet under presentasjonen, var vennskapet det første de trakk fram.

– Det er morsomt å få kjørt sammen med han her i debuten, sa Brækken og tok et godt tak rundt bestekompisen.

– Vi har kjent hverandre nesten hele livet. Fra vi var cirka åtte år har vi fightet hele veien og tatt neste steg sammen, utdyper han overfor NTB.

Det er lett å dra paralleller over til to andre supertalenter som har preget alpinsporten de siste årene: Lucas Braathen og Atle Lie McGrath.

– Kjenner meg veldig igjen

Braathen og McGrath er også bestekompiser fra ung alder, i tillegg til at også de var 18-19 år da de kom inn og tok verdenscupen med storm.

– Jeg kjenner meg veldig igjen, så det er veldig gøy. Jeg prøver å gi dem all den kunnskapen som jeg skulle ønske jeg hadde da jeg var 19 år, sier McGrath til NTB og fortsatte:

– Jeg har bedt dem om å nyte debuten deres, for det er det rennet i karrieren med minst press. For hvis du er i nærheten av å ta deg til andre omgang, er det en kjempebra dag.

På spørsmål om å rangere de to ungguttene opp mot seg selv og Braathen som 19-åringen, er McGrath klar på at det ikke er mye som skiller dem.

– Theodor tok en pallplass i europacupen samme år som jeg og Lucas tok vår første, så per nå er de jo på samme nivå, men det er fortsatt en stor utvikling som må til for å komme seg oppover, sier McGrath.

– De har jo alle forutsetninger for å få det til. Med god disiplin, ha det gøy og god veiledning, kommer vi til å bli et veldig stort norsk slalåmlag i årene som kommer, fortsetter han.

Sikter mot fast plass

De to ungguttene er likevel klare på at det ikke er verdenscupen som gjelder denne sesongen. Som McGrath nevnte har Brækken allerede sikret sin første pallplass i europacupen, mens Sandvik har to 7.-plasser som karrierebeste.

– Det er flere steg i alpinsporten, så for oss handler det om europacupen. Vi må prøve å få den topp-tre plasseringen totalt, som gjør at vi får en egen plass i verdenscupen til neste år, forteller Ready-løperen.

Ungguttene kan nemlig sikre seg en fast plass på det norske verdenscuplaget neste sesong dersom de ender blant de tre beste i en av disiplinene i europacupen.

Nettopp det gjorde Halvor Hilde Gunnleiksrud, som vant slalåmcupen forrige sesong. Han får dermed også sin debut til helgen i Gurgl.

Første omgang starter lørdag klokken 10.45, og hvis ungguttene klarer å ta seg videre, kan man også de dem i aksjon i andreomgang fra klokken 13.45.