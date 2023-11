Svenskene neste for Beito-vinner Skistad: – Jeg frykter ingen

Beitostølen 20231116. Kristine Stavås Skistad under en trening før den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Kristine Stavås Skistad (24) blir Norges håp når verdens beste møtes neste helg, og Skistad vet hva som venter.

Konnerud-løperen Skistad fikk god konkurranse, men kunne til slutt juble for triumf i den norske sesongstarten i klassisk sprint.

24-åringen spurtet inn til seier med overraskelsen Ingrid Gulbrandsen på 2.-plass etter at Lotta Udnes Weng ble deplassert på grunn av at hun skøytet.

Neste helg venter svenskene og den øvrige verdenseliten på den samme øvelsen i den samme stilarten, men i tøffere løyper.

– Jeg frykter ingen, men jeg er klar over at svenskene blir sterke. Jeg tror nok at jeg må opp noen hakk opp fra det jeg gjorde i dag, sa Skistad på en dag der hun ikke glitret, men der hun likevel var den beste.

God jobb

Skistad brukte litt tid før maskineriet tok fyr i de idylliske Beito-løypene. Det var skikkelig vintervær med drøyt 10 kuldegrader i lufta.

– Jeg føler at jeg har gjort en god jobb, og det var fint å få denne gjennomkjøringen. Det ble bedre og bedre utover dagen, og etter semifinalen skjønte jeg at det var håp, sa Konnerud-løperen.

– Det var stor forskjell fra deg fra kvart- til semifinale?

– Ja, men det var litt taktisk og da. Jeg hadde kontroll. Det så kanskje ikke slik ut, gliste Skistad.

– Det var vært gode rapporter på deg i sommer og høst. Hvordan er det da å innfri med seier?

– Klart det er gøy. Det beste en idrettsutøver vet er å gjøre det bra. Det var en veldig god start på en dag da jeg våknet mer og mer.

Skistad stiller også under lørdagens 10 kilometer klassisk på Beito. Der er ikke ambisjonene like store.

– Jeg har blitt bedre på distanse, men det har vært langt opp tidligere. Jeg tror at jeg må være i ganske god form for å gå veldig bra på distanse.

Disket

Lotta Udnes Weng gikk inn til 2.-plass, men ble siden deplassert til sisteplassen i finalen for å skøyte inn på oppløpet. Dermed gikk annenplassen til den 23 år gamle jusstudenten Ingrid Gulbrandsen fra Bardufoss.

Tidligere på dagen sjokkerte Gulbrandsen eliten da hun føk inn til prologseier. Bardufoss-løperen kom seg helt til finalen og gjorde seg ikke bort der.

– Det er utrolig gøy å kjenne at treningen har betalt seg. Jeg er sinnssykt fornøyd. Jeg har fått trent bra i år og hatt mer kontinuitet enn i årene før. Jeg var forbannet sliten, så jeg er fornøyd med at det holdt til tredjeplass, sa sensasjonen til NRK.

Anna Svendsen ble til slutt nummer tre.

Lørdag og søndag skal det gås 10-kilometere i klassisk og fri teknikk på Beitostølen. Verdenscupen starter med klassisk sprint i finske Ruka 24. november.