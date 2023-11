Zuccarello raser mot regjeringen: – Møkkaland

NTB

NHL-proff Mats Zuccarello (36) er alt annet enn imponert over regjeringens tilrettelegging av idrett for barn og unge.

– Vi bor i et ganske ressurssterkt land og er ekstremt dårlige på idrett. Vi sier at vi er en idrettsnasjon, men vi er egentlig en mosjonistnasjon. Folk liker å gå litt rundt i skogen og sånne ting, men jeg synes ikke at vi er det beste landet i verden til å legge til rette for barn og unge i idretten, sier «Zucca» i et intervju Viaplay har publisert på X/Twitter.

Ishockeystjernen har lenge brent for å tilrettelegge for at alle barn skal ha mulighet til å drive med idrett. For en del år siden opprettet han Zuccarellostiftelsen.

Zuccarello mener det er for få ishaller i Norge, men peker på at også håndball, taekwondo og bordtennis sliter. Han kaller det «helt unikt dårlig».

– Statsbudsjettet som kom ut for litt siden, tilsier at det ikke skal bli så veldig mye bedre heller. Folk skjønner kanskje ikke at idrett har så mye å si, skaper så mye samhold for unge og er utrolig bra for barn.

Tidenes beste norske ishockeyspiller trekker fram alle fordelene man tar med seg fra idretten og er sjokkert over at regjeringen ikke legger bedre til rette for at alle skal få delta.

– Jeg synes det er et møkkaland når det kommer til idrett. Ja vi er gode i mange idretter, men det er ikke bra nok tilrettelagt for barn og unge i hele landet, sier han.