Sainz straffes etter kumlokk-skandalen i Formel 1: – Uakseptabelt

Den første Formel 1-treningen i Las Vegas måtte avbrytes på grunn av et kumlokk. Foto: John Locher / AP / NTB

NTB

Carlos Sainz var maks uheldig i Las Vegas' comeback som Formel 1-arrangør. Han kjørte på rammen til et kumlokk og blir deplassert etter å ha fikset bilen.

Uhellet førte til at torsdagens første treningsomgang ble stanset etter bare 21 minutter. Sainz' bil ga fra seg store gnisninger etter å ha truffet kumlokket.

Ferrari-sjef Frederic Vasseur var svært misfornøyd.

– Det er mange deler som er ødelagt på bilen. Det er uakseptabelt. Det har kostet oss en formue, sa han i etterkant av episoden.

På verkstedet måtte reparatørene bytte ut deler til motoren. Siden det var tredje gang Sainz måtte gjøre slike endringer, får han automatisk en grindstraff i helgens Grand Prix-løp. Spanjolen blir deplassert ti plasser, og startposisjonen avhenger av hvordan han gjør det i kvalifiseringen.

Formel 1-løpet i Las Vegas er blitt møtt med en solid dose kritikk. Den stilner neppe etter torsdagens avbrudd. Arrangørene inspiserte i etterkant alle løse kumlokk på den vel seks kilometer lange gatebanen i Las Vegas.

Den andre treningsomgangen skulle etter planen starte ved midnatt lokal tid (kl. 9 norsk tid), men ble utsatt i over to timer. Den varte i en time i stedet for 90 minutter.

Løpene i gamblingbyen skal kjøres sent på kvelden lokal tid. Torsdag startet den andre treningsomgangen så sent som klokken 02.30.

Det er første gang at det kjøres F1-løp i Las Vegas siden 1982.