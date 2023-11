Fluorsjefen etter Mowinckel-smellen: – Det er marerittet

NTB

Fredag går startskuddet for en ny langrennssesong på Beitostølen. Smøretoppen Stein Olav Snesrud innrømmer gjerne at en Mowinckel-episode er den store skrekken.

Verdenscupsesongen i alpint ble innledet med at Ragnhild Mowinckel fikk startnekt for å ha benyttet ski med for høye verdier av fluor. Nå er det langrennsløpernes tur til å begi seg i gang med fluorfri konkurranser.

På Beitostølen er testutstyr og nye rutiner på plass i start- og målområdet. Stein Olav Snesrud, fluorkoordinator i Norges Skiforbund, står på utsiden av den provisoriske bua som er etablert for å utføre testingen og snakker om det som har vært og blir en overgang.

Han medgir gjerne at det har rådet en viss utrygghet rundt fluorsituasjonen inn mot sesongstarten.

– Jeg tror absolutt det har vært en usikkerhet i dette. Først og fremst fordi det er noe nytt å forholde seg til. Risikoen med å ikke få starte ligger der, sier Snesrud, som ikke nødvendigvis tror situasjonen er verst for utøverne.

– Jeg tror det er minst like mange smørere som er usikre og spente. Det er ingen som vil stå i smørebua her og være skyldig i at løperen din ikke får gå skirenn, sier den mangeårige smøresjefen.

Gjennomgang av fluortest-prosedyre med Skiforbundets fluorfri-koordinator Stein Olav Snesrud under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen.

Våger ikke gi garantier

Det siste ble utfallet da alpinistene innledet sesongen og Ragnhild Mowinckels ski viste seg å ha langt høyere fluorverdier enn tillatt. På sletta i Sölden sto en sønderknust utøver og en ulykkelig smører.

Snesrud innrømmer at den episoden ble lagt merke til.

– Da tenkte jeg «der smalt det». Der fikk vi oss en vekker om at dette må vi ta på alvor. Dernest er jeg veldig glad for at de fant en årsak. De fant forurensningskilden. Det viste seg at det skyldes en kjempetabbe, men da må vi lære av den tabben og sørge for at det ikke skjer igjen, sier Snesrud.

– Kan du garantere at slike tabber ikke skjer i smørebussen din?

– Jeg skal ikke garantere noe som helst med dette, men vi skal gjøre alt vi kan for at det ikke skjer. Vi har gjort de forberedelsene vi kan, og føler vi har veldig god kontroll på det. Det synes jeg samtidig alpint hadde også. Jeg tror aldri jeg skal gi noen garantier.

Fluorkoordinatoren håper og tror at den nye fluorfrie hverdagen om kort tid forløper helt knirkefritt.

– Det er et veldig fokus på dette nå, og alle er veldig usikre på hvordan dette skal fungere. Så håper jeg virkelig at når vi får gjennomført noen konkurranser, blir dette bare en naturlig del av alt. Løperne får et ekstra tidspunkt å forholde seg til, men utover det er skirennet i fokus, sier Snesrud.

Se video: Ypper til slåsskamp: – Løft på rumpa di!

Ypper til slåsskamp: – Løft på rumpa di!

Marerittet

Det ekstra tidspunktet han snakker om, handler om at løperne må møte til fluortest før start. Dersom tiden som er angitt overskrides med inntil fem minutter, venter en skriftlig advarsel og en bot. Utøvere som kommer mer enn fem minutter seint, kan få startnekt.

Til vinterens verdenscuprenn stiller Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) med sertifiserte kontrollører.

Fluortestene gjennomføres ved punktmålinger ulike steder på skiene. Dersom et punkt gir utslag over grenseverdiene, tas det nye tester for å definere hvor stort området med fluor er. Avdekkes tre såkalte røde punkter, anses skien som utenfor regelverket. Et rødt punkt er derimot ikke nok til å konkludere med at utøveren får en konkurransefordel.

Eventuelle ski som defineres som utenfor grenseverdiene testes også en ekstra gang på et annet måleapparat.

Snesrud innrømmer gjerne at en episode der en utøver får startnekt er én for mye.

– Det er kort og godt marerittet. Det må vi prøve å unngå, sier han.

Fluorsjefen velger å se optimistisk og positivt på overgangen han og resten av skimiljøet står midt opp i.

– Først og fremst må vi se på dette som en spennende utfordring. Det hjelper ikke å grave seg ned og tenke at dette bare blir trøbbel. Vi skal i hvert fall sørge for at vi ikke driter oss og ødelegger dagen for utøverne, men samtidig ønsker vi også å gi dem en konkurransefordel, sier Snesrud.

Gjennomgang av fluor test-prosedyre med Skiforbundets fluorfri-koordinator Stein Olav Snesrud og Erik Husby, arrangementsansvarlig langrenn, i forbindelse med den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen.

Golberg trygg

Landslagsløper Pål Golberg sier han er trygg på systemet han er underlagt, og at landslagssmørerne ikke vil gå på en fluorblemme.

– Det jeg frykter, er at noen som ikke har prøvd å jukse blir disket, sier veteranen til NTB – og utdyper:

– Jeg vil heller at en som har prøvd å jukse kommer gjennom nåløyet, enn at en som ikke har prøvd å jukse blir disket.

Golberg peker på at grenseverdiene må settes slik at det ikke er nulltoleranse. Forurensning fra snøen kan forekomme.

Han tror samtidig at faren for feil er større på lavere nivå i idretten, der systemet ikke er like profesjonalisert.

– Jeg sitter på den grønneste gren og med de beste forutsetningene. Alle vet at jeg ikke har noe med skiene å gjøre. Det er derimot viktig at man snakker åpent om de utfordringene dette utgjør for barn og unge. Der er jeg mer bekymret, sier Golberg.

Han er redd at jukser-stempler skal bli en del av snakket rundt langrennssporten.