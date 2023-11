Solbakken benekter gambling med Haaland

NTB

Ståle Solbakken avviser at det var dumdristig å la Erling Braut Haaland få spilletid mot Færøyene. Han frykter ikke reaksjoner fra Manchester City.

Haaland tråkket feil da han i sluttminuttene kastet seg fram i håp om å sette Mohamed Elyounoussis innlegg i tomt mål og score sitt 28. landslagsmål. Han vred seg i smerter og slo fortvilet i gresset, men litt senere kom han på banen igjen og fullførte kampen.

– Erling er veldig sugen på å spille på landslaget, og jeg har aldri i min landslagstid fått en henvendelse fra Pep Guardiola (angående spilletid), sa Solbakken under pressekonferansen og fortalte at avgjørelsen om at Haaland skulle spille 2. omgang i den relativt ubetydelige landskampen ble tatt i samråd med spilleren og i tråd med hans ønsker.

– Det var noe vi fant ut sammen, og det er ingen dramatikk i det. Han følte at 45 minutter var best for ham, og det var vi enige i. Det gjør at du holder et visst momentum uten å bli sliten. En skade kan komme på hvilken som helst treningsøkt, og i hvilken som helst nærkontaktsport når som helst, sa landslagssjefen.

Han sa at eneste spørsmål var om Haaland skulle spille 1. eller 2. omgang, og at de landet på at Jørgen Strand Larsen skulle få en sjanse til å starte.

– Erling var helt kul med det.

Solbakken viste til at også flere andre spillere med mye spill i klubbhverdagen fikk begrenset spilletid. Han hevder at landslaget alltid tar hensyn til spillernes situasjon.

– Vi hadde samme diskusjon med Erling før kampene mot Jordan og Georgia (i september), og da endte det med null minutter mot Jordan. Da følte han at det var det beste. Innenfor rimelighetens grenser er vi veldig fleksible, men City har aldri, aldri spurt oss om ikke å bruke Erling.

Smell igjen

Haaland vil neppe liste Færøyene som sin favorittmotstander. Fire år og en dag før torsdagens kamp skulle han starte EM-kvalifiseringskamp mot den lille øynasjonen, men måtte melde forfall etter å ha fått en kjenning i kneet under oppvarming. Han så erstatteren Alexander Sørloth score to mål i 4-0-seieren og måtte selv vente nesten ti måneder til på sitt første landslagsmål.

Torsdag trodde mange at Haaland skulle ta seg helt opp i ryggen på Jørgen Juves scoringsrekord på 33 landslagsmål, men han er fortsatt seks bak, og Færøyene jublet over å ha nektet verdens kanskje aller giftigste spiss scoring i 45 minutter. Der Haaland sist fikk skade før avspark, ble det denne gang en vond smell i kampens siste minutter.

Manchester City-spissen uttalte seg ikke til mediene etter kampen, men tempoet han holdt gjennom intervjusonen, helt uten å halte, talte kanskje tydeligere enn noe han kunne ha sagt. Det kan bety trøbbel for Skottland søndag.