Følelsesladd Diaz avgjorde mot Brasil med faren på tribunen

NTB

Med sin nylig løslatte far blant tilskuerne scoret Luis Diaz begge målene da Colombia vant 2-1 mot Brasil.

Det ble en følelsesladd avslutning på kampen, der Brasil i store deler av oppgjøret var i ledelsen.

Gabriel Martinelli gjorde 1–0 allerede etter fire minutter, men slutten av kampen var som tatt ut av en Hollywood-film.

Tårevåt opplevelse

I løpet av fire minutter scoret Diaz to ganger og sørget for en tårevåt opplevelse for de frammøtte.

Begge foreldrene til Diaz ble kidnappet 28. oktober. Moren ble raskt sluppet fri. Faren, Luis Manuel Díaz, ble holdt fanget i tolv dager av den colombianske geriljagruppen ELN. De var begge på tribunen torsdag.

I det 74. minutt steg Diaz til værs på et innlegg fra Yaser Asprilla og headet ballen bak sin klubbkamerat i Liverpool i Brasils mål.

En tydelig beveget Diaz ble omfavnet av både lagkamerater og trenere.

Brast i gråt

Fire minutter senere steg Diaz til værs igjen, denne gangen etter innlegg fra James Rodríguez. Nok en gang brukte Diaz hodet og stanget ballen bak Alisson.

TV-bildene viser at faren etter sønnens andre scoring brast i gråt og ble omfavnet av sine nærmeste på tribunen.

Med seieren tok Colombia seg opp på tredjeplass i kvalifiseringen med ni poeng. Argentina topper tabellen med 12 poeng, to poeng foran Uruguay.