Rune-tap sendte Djokovic videre i ATP-sluttspillet

Novak Djokovic er klar for semifinale i ATP-sluttspillet i Torino. Han fikk den hjelpen han trengte fra italienske Jannik Sinner i gruppespillet. Foto: Antonio Calanni/AP Photo/NTB. Les mer Lukk

NTB

Holger Rune tapte mot Jannik Sinner i ATP-sluttspillet i Torino torsdag. Det sørget for at verdensener Novak Djokovic er klar for semifinale.