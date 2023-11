Haaland benkes fra start mot Færøyene

NTB

De frammøtte i Ullevaal-kulden får ikke se trekkplasteret Erling Braut Haaland fra avspark i landskampen mot Færøyene. Han slipper til etter pause.

Ståle Solbakken har lovet at Ullevaal-publikum skal få se Haaland i aksjon, og han bekreftet overfor TV 2 at stjernespissen byttes inn ved pause. I startoppstillingen mønstrer han to debutanter.

Ved siden av Mathias Dyngeland får også David Møller Wolfe sin landslagsdebut fra start.

Solbakken røpet allerede onsdag at Brann-keeper Dyngeland vokter målet mot Færøyene i Ørjan Nylands skadefravær, og at Egil Selvik får keeperplassen mot Skottland søndag.

Tidligere Brann-spiller Wolfe (nå AZ Alkmaar) får debuten som venstreback.

Aron Dønnum, som ble etterinnkalt i troppen etter forfall, spiller også fra start i sin første landskamp på over to år. Forrige gang han spilte for A-landslaget, var mot Gibraltar i september 2021.

Berge er kaptein

Sander Berge leder laget på banen som kaptein. I Solbakkens 31. kamp som landslagssjef er det første gang Martin Ødegaard ikke har den æren. Landslagskapteinen er denne gang uaktuell med skade. Kristian Thorstvedt starter i indreløperrollen Ødegaard vanligvis har.

Som varslet får Kristoffer Ajer vise seg fram på stopperplass, i spann med Leo Østigård. Oscar Bobb får en ny sjanse til å vise hva han kan på kanten, etter å ha fått vanskelige betingelser i sin første landskamp fra start mot Spania sist. Jørgen Strand Larsen er midtspiss i første omgang.

Norge har møtt Færøyene fire ganger tidligere og vunnet alle fire, med 15-0 i total målscore.

Målrush

Haaland var for nesten akkurat fire år siden tatt ut til å starte i EM-kvalifisering mot Færøyene på Ullevaal (15. november 2019), men han måtte melde forfall etter å ha fått en kjenning under oppvarmingen. Han så erstatteren Alexander Sørloth score to ganger i 4-0-seieren. Først ti måneder senere scoret Haaland sitt første landslagsmål.

Han er nå oppe i 27 mål på 28 landskamper, og det er kun Jørgen Juve (33 mål) som er foran ham på lista over landslagets toppscorere.

Det står ingen poeng på spill i kampen mot Færøyene. Planen var at den skulle gi god oppladning til en avgjørende puljefinale mot skottene, men Norge ble slått ut i EM-kvalifiseringen allerede under oktobersamlingen.

Norges lag (4-3-3):

12 Mathias Dyngeland – 2 Marcus Holmgren Pedersen, 3 Kristoffer Ajer, 15 Leo Østigård, 5 David Møller Wolfe – 18 Kristian Thorstvedt, 8 Sander Berge (kaptein), 7 Fredrik Aursnes – 22 Oscar Bobb, 23 Jørgen Strand Larsen, 20 Aron Dønnum.