Klaveness til Qatar for å sjekke VM-arven: – Gir mer kunnskap enn å sitte foran en PC

Fotballpresident Lise Klaveness skal snart til Qatar for å se an forholdene til migrantarbeidere ett år etter at landet var VM-vert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Om kort tid reiser fotballpresident Lise Klaveness til Qatar for å få innsikt i ettervirkningene av fjorårets omstridte VM-sluttspill.

Hun drar til Midtøsten sammen med Norges Fotballforbunds generalsekretær Karl-Petter Løken. Reisen er lagt til siste uke av inneværende måned, står det i en melding fra NFF.

Formålet er å følge opp situasjonen rundt migrantarbeiderne i Qatar. Landet har i årevis fått kritikk for måten disse blir behandlet på, og Klaveness gikk i forkant av VM hardt ut mot både Qatar og Fifa.

– Fotballen har et ansvar når det gjelder ettervirkninger av et VM. Nå reiser vi til Qatar for å lære mest mulig om erfaringer, og ikke minst møte myndigheter, arbeidere og organisasjoner ansikt til ansikt for å få innsikt og lærdom som vi kan ta med i vårt internasjonale arbeid, sier Klaveness.

– Jeg mener tilstedeværelse på bakken vil gi oss mer kunnskap framfor å sitte foran en PC og lese rapporter og ta Teams-møter fra Norge, legger hun til.

Også representanter fra Danmark fotballforbund blir en del av delegasjonen. I neste uke vil det være ett år siden første avspark i Qatar-VM.