Northug merker markant endring i treningshverdagen: – Jeg tålte mye mer juling før

En bicepsbetennelse har stanset Petter Northugs planer om comeback i allround-langrenn. 37-åringen forteller at den harde treningen kjennes tøffere på kroppen.

Langrennslegenden opplyser at han gjennom sommeren og høsten har lagt ned solide mengder med trening, og at resultatene under Blinkfestivalen og Toppidrettsveka ga gode svar.

– Jeg er egentlig mest fornøyd med at jeg tar en pallplass i langløpet under Blinkfestivalen, og så er jeg veldig fornøyd med finale under sprinten i Toppidrettsveka. Det er artig å kjenne at det svarer og at hurtigheten er der, så sommeren sett under ett er jeg veldig fornøyd med, sier Northug til NTB.

Etter noen tøffe samlinger i høst pådro 37-åringen seg en liten skade, og trønderen droppet dermed forrige helgs renn i finske Muonio. Han stiller heller ikke til start på Beitostølen kommende helg.

– Det er en betennelse som har kommet i biceps. Det har vært mye staking, og da følte jeg på en liten betennelse da jeg fikk roet meg ned. Det har vært tøft en periode, så jeg må la det gro 100 prosent før jeg drar til igjen. Så er det typisk at når det først har gått på skinner i så lang tid fra slutten av april til nå, så begynner det å stange litt. Det er litt kjedelig, innrømmer Northug.

Tar sikte på renn i desember

Den trønderske veteranen sier videre at han har et mål om å være på start i Ski Classics-rennet Bad Gastein i Østerrike 10. desember.

– Jeg håper at jeg er tilbake i normal trening om en uke og at jeg kan bruke overkroppen nesten hundre prosent. Målet er å være på start i Bad Gastein. Jeg vet ikke om jeg får til det, og da er det eventuelt La Venosta (midten av desember) om det ikke blir før på nyåret, sier Northug.

Det er imidlertid på nyåret de mest prestisjetunge rennene venter langløpssirkuset.

– Det er lenge til Vassaloppet (3. mars) ennå. Jeg skulle gjerne ha gått noen konkurranser for å komme i form til de første langløpene, og da hadde både Finland og Beito vært gode stasjoner for å heve formen, understreker Northug.

– Nå får jeg ikke det, og da må jeg regne med at det tar litt lengre tid før formen kommer. Men jeg håper at når Marcialonga (28. januar) kommer, så får jeg gode gjennomkjøringer før det, legger han til.

Langløpssesongen avsluttes med 100 kilometer lange «Janteloppet» 13. april.

– Tålte mer juling før

– Hva er den største forskjellen mellom måten du trener på nå sammenlignet med tidligere?

– Nå er jeg på et nivå som gjør at jeg tåler 25 timers ukene igjen. Forskjellen er at etter en 25 timers uke, så trenger jeg lenger tid på å restituere og hente meg inn igjen. Jeg tør å legge ned mengde, men jeg er der at kroppen trenger lenger tid etter tøff belastning, forklarer Northug.

Trønderen forteller at den konkrete restitusjonstiden har økt drastisk.

– Jeg tålte mye mer juling før. Da trengte jeg bare én eller halvannen dag før jeg var tilbake, mens nå kan det ta en hel uke. Da må jeg være flinkere på å planlegge og holde tempoet nede på øktene mellom konkurranser og harde langturer, avslutter 27-åringen.