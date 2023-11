Mjeldes trener rasende på dommeren etter poengdeling i mesterligaen: – Det er flaut

NTB

Emma Hayes rettet kraftig skyts mot dommeren etter at Chelsea spilte 2-2 mot Real Madrid i mesterligaen. Flere avgjørelser får hard kritikk.

De blåkledde ledet 2-1 da det gjensto et drøyt kvarter i Madrid. Da fikk vertene straffespark etter at Athenea del Castillo ble felt utenfor sekstenmeteren.

– Jeg kunne se helt fra benken at taklingen var på utsiden av sekstenmeteren. Jeg er helt i sjokk over at de som dømte kampen ikke fikk det med seg, sa Hayes til pressen etter kampen.

Dypt inne i overtiden fikk gjestene annullert en scoring for offside. TV-bildene viste imidlertid at Niamh Charles befant seg på riktig side da innlegget ble slått.

– Vi scoret et helt lovlig mål. Det er flaut, og jeg måtte sjekke hvorfor målet ble annullert. Var det Niamh? Nei. Var det Sam (Kerr) som for forstyrret keeperen? Nei, hun var ikke i nærheten. Jeg føler vi ble ranet i en kamp som skulle endt 3-1, fortsatte Hayes.

VAR ble ikke i brukt under onsdagens kamp.

– Jeg kan ikke huske sist vi spilte en kamp der to så store avgjørelser gikk imot oss. Det var mye i kveld, oppsummerte Chelsea-treneren.

Maren Mjelde satt på benken gjennom hele kampen, mens Guro Reiten manglet i bortelagets tropp.

Olga Carmona (begge for Real Madrid), Charles og Kerr scoret målene i kampen.