Fifa bekrefter: Saudi-Arabia eneste søker til VM i 2034 – må gjennom evalueringsprosess

Fifa, her ved president Gianni Infantino, bekrefter at Saudi-Arabia er eneste søker til VM i 2034. Foto: Darko Bandic, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Saudi-Arabia er eneste søker til VM-sluttspillet i fotball for menn i 2034, bekrefter Fifa i en pressemelding etter at fristen for å melde interesse løp ut.