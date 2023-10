Arteta overveier ny Ødegaard-benking etter hoftetrøbbel

NTB

Arsenal-manager Mikel Arteta vurderer å gi en skadeplaget Martin Ødegaard hvile også i ligacupen onsdag.

Arsenal møter West Ham i åttedelsfinalen på bortebane. Det kan bli uten Ødegaard.

Den norske landslagskapteinen var ikke med i ligamøtet med Sheffield United i helgen. Årsaken var problemer med en hofteskade.

Nå funderer manager Arteta på om det er klokt å gi Ødegaard enda mer hvile.

– Vi hvilte ham her om dagen, så det handler om hvor lenge vi hviler ham og hvordan vi styrer minuttene og rytmen han trenger for å være på sitt beste, sa spanjolen på en pressekonferanse tirsdag.

Han understreket samtidig at han er glad for at den norske Arsenal-kapteinen selv vil spile med smerter.

– Det er umulig å spille uten problemer i fotball, og på dette nivået, når du har kamper hver tredje dag, går det ikke. Hvis du skal prøve å klare det, bør du holde deg i sengen, for jeg kjenner ingen spillere som er hundre prosent hele tiden, sa Arteta.

Han sier klubben trenger spillere som er villig til å presse seg for å bidra for laget.