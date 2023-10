Ishockeyforbundet går inn for påbud om halsbeskyttelse etter dødsulykke

NTB

Styret i Norges Ishockeyforbund besluttet mandag å gå inn for påbud om halsbeskyttelse også på seniornivå. Bakgrunnen er dødsfallet i britisk hockey.

Grepet fra forbundet kommer i kjølvannet av at den amerikanske spilleren Adam Johnson (29) ble truffet av en skøyte i halsen og døde av skadene i helgen.

Johnson spilte for britiske Nottingham Panthers.

Mandag drøftet styret i Norges Ishockeyforbund saken. Da ble det besluttet å foreslå en regelendring for å sørge for å unngå en lignende situasjon i norsk ishockey.

Hockeypresident Tage Pettersen opplyser til NTB tirsdag at forbundet nå vil ta grep.

– Vi ønsker en regelendring i Norge og samtidig også jobbe for at det skal bli påbudt med halsbeskyttelse for alle internasjonalt, sier han.

Sterk oppfordring

Per dags dato er det obligatorisk å bruke halsbeskyttelse for alle hockeyspillere i Norge unntatt i seniorklassen.

Hockeyforbundet har kommet til at det ikke finnes noen god grunn til å gjøre unntak fra regelen. Dermed ønsker man at denne typen beskyttelse også skal bli obligatorisk på seniornivå.

Selv om påbudet ikke trer i kraft umiddelbart, har presidenten en klar beskjed til spillerne.

– Jeg håper at spillerne selv reflekterer litt rundt dette og husker at selv om det ikke er et påbud i dag, så er det helt tillatt å ta på seg halsbeskyttelse allerede i morgen, sier Tage Pettersen til NTB.

– Frem til dette er en del av vårt nasjonale regelverk vil forbundsstyret sterkt oppfordre alle seniorspillere til å bruke halsbeskyttelse, legger han til.

Tragisk ulykke

Halsbeskytteren er ingen sikker forsikring mot eventuelle dødelige skader, men kan ha en klar effekt og være en god beskyttelse.

Det var lørdag at amerikanske Adam Johnson, med en fortid i svenske Malmö, døde etter en kamp for Nottingham Panthers. Han fikk livreddende hjelp på isen. Siden ble Johnson kjørt til sykehus i ambulanse, men livet sto ikke til å redde.

«Nottingham Panthers er knust over å måtte kunngjøre at Adam Johnson på tragisk vis døde etter en bisarr ulykke i en kamp i Sheffield i går kveld», het det i en uttalelse fra klubben søndag.

29-åringen har tidligere også spilt for Augsburger Panther og Pittsburgh Penguins i NHL.