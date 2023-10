Ruud må snu hardcourt-trend i jakten på ATP-sluttspillet: – Ikke noe vi har spesielt fokus på

NTB

Det norske tennisesset Casper Ruud har tapt nær halvparten av kampene på hardcourt i 2023. Far og trener Christian forteller at de likevel ikke er bekymret.

I løpet av kalenderåret har Ruud kun vunnet 14 av 27 hardcourt-kamper på ATP-touren. Det gir en seiersprosent på snaue 52.

Det er vesentlig svakere enn flere av nordmannens nærmeste konkurrenter på verdensrankingen og i kampen om ATP-sluttspillet i Torino.

Taylor Fritz (75 prosent) og Hubert Hurkacz (68) kan begge vise til bedre seiersstatistikk enn Ruud. Danske Holger Rune (54,5) har i likhet med nordmannen slitt på det harde underlaget i 2023.

I kampene der nordmannen har vunnet det første settet, har 10,8 prosent endt med tap i 2023 (alle underlag).

– Det er ikke noe vi har spesielt fokus på. Det finnes alltid statistikker på et eller annet. For oss handler det uansett om å gå ut og forsøke å vinne alle settene vi spiller. Tallene er ikke noe vi legger særlig vekt på, sier Ruuds far og trener Christian til NTB.

Sist sesong tok Ruud seg hele veien til finale i Grand Slam-turneringen US Open, som spilles på hardcourt. Da var nordmannen helt oppe på 2.-plass på verdensrankingen. Til tross for finaleplass i Roland-Garros har det denne sesongen sett litt tyngre ut for Ruud.

– Vi skulle gjerne hatt flere seirer i år, men det har likevel vært mye bra. Vi har fokus på hver oppgave og analyserer hver motstander, fortsetter Christian Ruud.

I tidsnød

I kampen om å nå ATP-sluttspillet i november er nordmannen i øyeblikket nummer elleve. Kun de åtte med flest poeng på ATP-touren gjennom sesongen får plass i Torino.

– Sjansene er der fortsatt, men Casper må selvsagt gjøre det veldig bra denne og/eller neste uke. I tillegg kommer det an på hvordan de andre i området rundt Casper gjør det, sa Christian Ruud til NTB underveis i forrige ukes turnering i Basel.

Der ble det exit i 2. runde mot sveitseren Dominic Stricker.

Dermed blir denne ukens Masters-turnering i Paris avgjørende for Ruuds sjanser til å nå ATP-finalen i Torino. I 2. runde møter nordmannen enten Gaël Monfils eller Francisco Cerundolo. De spiller mot hverandre tirsdag.

Stor suksess i fjor

I fjor kronet Ruud en strålende sesong med finaleplass i Torino, der verdensener Novak Djokovic ble for tøff.

Ruud hadde vært topp fem i verden sammenhengende i nesten nøyaktig ett år da han ble skjøvet ned til 7.-plass i midten av august. I skrivende stund er han nummer åtte.

– Det har vært litt for skuffende litt for ofte, for å være helt ærlig. Det har vært noen veldig fine oppturer og noen bra uker så klart, som man ikke skal glemme og som man må prøve å tenke mer på enn de dårlige ukene. Jeg skulle ønske jeg kunne få det til bedre ved mange tilfeller, sa Ruud til NTB i september.