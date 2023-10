Pérez etter krasjen på hjemmebane: – Det tristeste øyeblikket i karrieren

NTB

Formel 1-fører Sergio Pérez nådde et nytt bunnpunkt i karrieren da han søndag kveld måtte trekke seg fra Grand Prix-løpet på hjemmebane i Mexico.

Red Bull-profilen hadde mye medvind fra tribunen, men kolliderte med Ferraris Charles Leclerc allerede i første sving.

– Jeg har hatt noen veldig triste stunder i karrieren min, sa han og fortsatte:

– Og dette er definitivt det tristeste øyeblikket, men til syvende og sist er det bare racing.

Racerføreren fastholder at det var en riktig avgjørelse å prøve å komme seg foran, selv om det var en risiko forbundet med forbikjøringen.

– For å være ærlig tror jeg at jeg ville ha skuffet dem (fansen) mer hvis jeg ikke hadde gått for det … Jeg så en åpning og ga det en sjanse, sa Pérez.

– Jeg bestemte meg for å ta risiko. Jeg visste at det ville være risikabelt, og jeg endte opp med å betale prisen for det, fortsatte han.

Lagkompis Max Verstappen vant løpet foran Mercedes' Lewis Hamilton og Leclerc.