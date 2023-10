Zuccarello poengløs igjen i nytt Wild-tap

Mats Zuccarello skyter i Minnesota Wilds bortekamp mot New Jersey Devils, som endte med lagets tredje strake tap. Foto: Noah K. Murray, AP / NTB

NTB

Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild måtte tåle sitt tredje strake tap da New Jersey Devils vant 4-3 søndag. Igjen var nordmannen uten målpoeng.

Zuccarello hadde målpoeng i alle Wilds seks første kamper denne sesongen og var en kamp unna klubbrekorden. Han bidro med to mål og sju assist i de kampene, men i de tre siste har det vært tørke.

Etter 2-6 for Philadelphia Flyers og 2-3 for Washington Capitals etter straffeslag (der Zuccarello misset sitt forsøk) ble det nok et bortetap søndag.

Wild vendte til 2-1-ledelse med mål av Pat Maroon og Ryan Hartman før og etter første pause, men så scoret Devils tre mål på rad i midtperioden. Jake Middletons redusering i siste periode var ikke nok.

Zuccarello var på isen 22.47 minutter, deriblant hele 8.40 i overtallsspill, og han hadde fire skudd på mål. Bare Kirill Kaprizov hadde flere, men ingen av dem greide ikke å overliste hjemmekeeper Vitek Vanecek.

Zuccarello var på isen da Hartman scoret Wilds ledermål i overtallsspill tidlig i 2. periode, men var ikke direkte involvert i scoringen. Han var ikke på isen ved noen av baklengsmålene.

Nordmannen var også på isen da Kaprizov holdt på å utligne sekunder før slutt, men Vanecek sto for den siste av sine 31 redninger.