Vålerenga på kvalifiseringsplass etter nytt tap – Sæter med syrlig stikk

NTB

En defensiv kollaps og straffebom fra kaptein Stefan Strandberg kostet dyrt da et hardt presset Vålerenga tapte 1-3 hjemme for Rosenborg i Eliteserien søndag.

Med et kvarter igjen å spille satte Ole Sæter spikeren i kista og sikret tre poeng for Rosenborg. Spissen har trøblet inn mot søndagens kamp.

– Jeg trenger ikke å ha trent en eneste gang i hele mitt liv for å gå ut på denne banen og score mål. Det er like deilig som i fjor. Ekstremt viktig for meg og klubben, så dette var deilig, sa Sæter til TV 2 etter kampslutt.

Oslo-laget går noen nervepirrende uker i møte i jakten på overlevelse i norsk fotballs øverste divisjon. Med 24 poeng er Vålerenga på kvalifiseringsplass med fire runder igjen, og ned til Sandefjord på den første nedrykksplassen er avstanden bare to poeng. Stabæk befinner seg på 13.-plass med 25 poeng.

I de fire siste kampene for VIF venter Sarpsborg (b), Stabæk (h), HamKam (b) og Tromsø (h).

Marerittminutter

Etter en frisk Vålerenga-start hjemme mot Rosenborg, raknet det fullstendig defensivt for vertene i noen få minutter. Først scoret Isak Thorvaldsson 1-0 for trønderne etter elleve minutter, før Jayden Nelson doblet ledelsen etter at det på nytt åpnet seg store rom i vertenes forsvar.

– Vålerengas midtstoppere ser ut som de har frosset fast i gresset. RBKs angrepsspillere ser ut som Real Madrid, skrev fotballekspert Lars Tjærnås på X/Twitter etter hjemmelagets marerittminutter.

– Jeg vet ikke om vi hiver for mange i angrep og blir for offensive, men vi blir i hvert fall hardt straffet, understreket VIFs Henrik Bjørdal til TV 2 etter halvspilt kamp.

Ilic-redusering

Etter 22 minutter ble Magnus Bech Riisnæs spilt gjennom mot RBKs mål, og unggutten hadde Andrej Ilic med seg inne i sekstenmeteren. Riisnæs valgte å gå for egne sjanser, men forsøket havnet utenfor. Etter en halvtime fikk Ilic servert et høyt innlegg fra Bjørdal, og serberen stanget inn reduseringen.

– Jeg synes vi viser karakter ved å komme inn i kampen igjen, sa Bjørdal til TV 2 i pausen.

Etter sidebytte fikk vertene nesten umiddelbart straffespark etter at Mohamed Ofkir ble felt inne i sekstenmeteren. Fra krittmerket misset imidlertid kaptein Stefan Strandberg, og RBK-keeper Sander Tangvik reddet straffespark i andre kamp på rad.

Med en halv omgang igjen fikk Ilic nok en stor sjanse med pannebrasken, men avslutningen gikk i tverrliggeren. Et kvarter før slutt satte Sæter spikeren i kista og sementerte 3-1-seier for trønderne.

Grusom hjemmeform

Vålerenga har slitt voldsomt hjemme på Valle denne sesongen, og på 13 forsøk har det bare blitt to trepoengere foran egne supportere. Den første kom mot HamKam 16. mai, før den neste kom hjemme mot Aalesund fire måneder senere. Ni av de 13 kampene har endt med tap.

Det motsatte oppgjøret mellom lagene på Lerkendal endte med 3-1-seier til Vålerenga. Man må imidlertid helt tilbake til 1986 for å finne forrige gang de blåkledde slo Rosenborg to ganger i serien i én og samme sesong.

Et lyspunkt for Vålerenga er at nyervervelsen Ilic har vist fin målform etter at han signerte for klubben. Serberen er lagets toppscorer i Eliteserien.