Finaleomgangen i Sölden er avlyst

NTB

Det ble gjennomført kun én ufullstendig omgang i verdenscupåpningen i storslalåm for menn i Sölden. Uvær er årsaken.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyser om avgjørelsen som er tatt om å stoppe rennet.

Langt fra alle på start i første omgang hadde da kjørt. To av de norske hadde fortsatt til gode å sette utfor.

Det er inntil videre ikke opplyst fra FIS om resultatlisten fra første omgang blir stående, men ifølge Det franske skiforbundet annulleres hele rennet.

Bilder fra den østerrikske breen viser representanter for arrangøren som tviholder på reklameplakater og annet utstyr i den kolossalt sterke vinden.

47 løpere hadde vært utfor da avlysningen kom.

Kristoffersen på skuddhold

Henrik Kristoffersen lå rett utenfor pallen på fjerdeplass og var i angrepsposisjon etter første omgang.

Fra startnummer én kjørte Kristoffersen er stabil omgang uten mange åpenbare feil. Likevel endte han 59 hundredeler bak den ledende østerrikeren Marco Schwarz.

Sveitsiske Marco Odermatt var andremann etter første omgang, 29 hundredeler bak Schwarz. Deretter fulgte den franske veteranen Alexis Pinturault.

Alexander Aamodt Kilde kjørte ut i Sölden for annet år på rad. For ett år siden røk han ut i annen omgang. Søndag var rennet over i den første etter at den norske stjernen kom på innerski.

Fra startnummer 20 kjørte Alexander Steen Olsen en meget solid omgang. Han krysset målstreken til sjetteplass, 1,36 sekunder bak Schwarz.

Godkjent av Windingstad

Rasmus Windingstad kjørte også høyst godkjent. Han endte 1,55 sekunder bak. Det holdt til niendeplass.

Norges verdenscupdebutant Fredrik Møller kjørte inn til 21.-plass. Han var slått med 2,15 sekunder av Schwarz.

Ustabil vind skapte utfordringer for enkelte av kjørerne. Flere fikk tøff motvind underveis og tapte naturlig nok tid på det.