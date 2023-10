Leclerc vant kvalifiseringen til Mexicos Grand Prix – dobbelt Ferrari på topp

NTB

Charles Leclerc vant kvalifiseringen for annen gang på rad og har beste startspor i Mexicos Grand Prix i Formel 1. Ferrari overrasket med dobbeltseier.

Med tiden 1.17,166 var han 0,067 sekund foran nærmeste konkurrent, som var lagkamerat Carlos Sainz.

– To uker på rad har vi sagt at vi ikke vet om bilene vil være konkurransedyktige, så folk stoler vel ikke på oss lenger. For å være ærlig hadde jeg ikke ventet å gjøre det så bra i dag, sa Leclerc.

– Hele helgen har jeg slitt med å få til en god runde, og plutselig ledet jeg i siste kvalifiseringsomgang. Så slo Charles meg. Det er vanskelig å forstå, sa Sainz.

Sliter i høyden

Verdensmester Max Verstappen i Red Bull ble bare nummer tre, slått med 0,097 sekund.

– Veigrepet er dårlig her på grunn av høyden, så det kan fort gå galt når man presser litt. Jeg slet i den siste delen av banen, sa nederlenderen.

Han er en av flere førere som etterforskes for å ha hindret andre på vei ut fra depot i første kvalifiseringsomgang, og som kan få straff for det. Det gjelder også begge Mercedes-bilene.

På de neste plassene fulgte Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), Sergio Perez (Red Bull) og Lewis Hamilton (Mercedes).

Jager rekord

Leclerc har «pole position» for fjerde gang i år. Søndag skal han prøve å hindre Verstappen i å bli den første med 16 Grand Prix-seirer i ett år.

Verstappen sikret sin tredje strake VM-tittel i Qatar tidligere i måneden. Han har selv rekorden for flest seirer i ett år med 15, satt i fjor og tangert i år. Søndagens løp er det fjerde siste i årets sesong.

Lando Norris i McLaren ble utslått allerede i første kvalifiseringsomgang og får bare 19. beste startspor søndag. Alex Albon trodde han så vidt hadde tatt seg til tredje kvalifiseringsomgang, men hans runde ble strøket fordi han var utenfor banen, og Williams-føreren får bare 14. beste startspor.