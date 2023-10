Sevilla kom tilbake og tok poeng

Ørjan Nyland hjalp Sevilla til poeng mot Cádiz lørdag. Her fra mesterligakampen mot Arsenal tidligerei uka. Foto: Jose Breton, AP / NTB

NTB

Ørjan Nyland og hans Sevilla kom under 0-2 i bortekampen mot Cádiz, men slo tilbake og fikk med seg poeng med 2-2.

Balltap dypt på egen halvdel gjorde det vanskelig for Nyland ved to anledninger i første omgang. Først Chris Ramos og så Darwin Machis kom alene med den norske keeperen og greide å overliste ham.

Lucas Ocampos reduserte da han nikket inn et innlegg fra Juanlu i slutten av første omgang.

Nyland holdt Sevilla inne i kampen med en flott beinparade da Isaac Carcelén kom til skudd fra kort hold tidlig i 2. omgang.

Ivan Rakitic sto for utligningsmålet med et flott skudd i lengste kryss fra returrommet etter et langt innkast. Poenget ga Sevilla litt pusterom i det jevne bunnsjiktet.