Skipresidenten: – Jeg beklager sterkt at Lucas har kommet til denne konklusjonen

– Dette er en trist nyhet og kom overraskende for oss alle,, sier Tove Moe Dyrhaug i Norges Skiforbund. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Skipresident Tove Moe Dyrhaug ble overrasket over nyheten om at Lucas Braathen legger opp som alpinist.

– Dette er en trist nyhet og kom overraskende for oss alle, og jeg beklager sterkt at Lucas har kommet til denne konklusjonen. Samtidig kan vi ikke gjøre annet enn å respektere beslutningen han har tatt, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug i en pressemelding.

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste sier at avgjørelsen til Braathen kom overraskende på ham.

– Jeg opplever at det har vært en grei dialog med Lucas og hans far den siste tiden. Nå ønsker vi å ta vare på Lucas og håper at det går bra med han. Samtidig trenger vi også tid til å følge opp de andre utøverne og støtteapparatet, sier Ryste.

– Det er åpenbart der vi står nå at ting kunne vært håndtert annerledes. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Det er litt for ferskt for det, utdyper Ryste til TV 2.

– Det er først og fremst leit og trist, beskjeden vi har fått. Vi tenker på Lucas. Så må vi snakke med ham og dem rundt, sa Ryste.

Braathen kunngjorde karrierestopp da han møtte pressen i Sölden før verdenscupåpningen. Før det brukte han mye tid på å snakke om den pågående konflikten med Norges Skiforbund om en ny landslagsavtale. Striden har vært om markeds- og bilderettigheter.

Braathen debuterte i verdenscupen som 18-åring og tok sin første verdenscupseier i Sölden for tre år siden. Siden ble det fire nye seirer og sju pallplasser.