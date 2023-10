Lucas Braathen legger opp - hamrer løs mot skiforbundet

Lucas Braathen (23) leverte en lang tirade mot Skiforbundet og snakket om sin egen barndom. Til slutt opplyste han at han er ferdig som alpinist.

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Alle som kjenner meg vet at frihet er en av mine største kilder til suksess og glede, sa Braathen til pressen i Sölden.

Han fortalte lagkameratene sine om avgjørelsen torsdag.

– Det var vanskelig. Det var helt jævlig, men det var også vakkert.

Selv tok han valget om å avslutte alpinkarrieren for «tre-fire uker siden».

Ikke i protest

Den lange seansen var nøye planlagt, og Braathen hadde mye på hjertet om sin barndom, det å bli best i verden og å gi noe tilbake til miljøet.

Den siste tiden har han vært i en konflikt med Norges Skiforbund om landslagsavtale og en strid om markedsrettigheter. Enn så lenge gjelder den gamle løperavtalen fra 2021.

– Jeg legger ikke opp i protest, fordi jeg er hevngjerrig eller bitter, sa Braathen.

Ryste vil ikke kommentere

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste opplyser til NTB at han ikke har noe å kommentere i saken.

– Jeg fikk som alle andre vite om dette nå, skriver han i en tekstmelding.

Konflikt med landslaget

– Vi sitter her i dag i en situasjon hvor saken er sendt til Norges idrettsforbund. De topper oppførselen og behandlingen sin av denne nå tre år lange prosessen, sa Braathen.

– Jeg håper at denne saken og denne prosessen rundt saken blir gransket, la han til.

Enn så lenge kjører alpinistene på den gamle løperavtalen fra 2021. I konflikten om den nye landslagsavtalen er en strid om bilderettigheter sentralt. Skiforbundets lovutvalg stilte seg bak utøverne i spørsmålet om hvem som eier deres markedsrettigheter. Nå ligger saken hos Idrettsforbundet (NIF) som skal «vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov».

Tok første seier i Sölden

Lucas Braathen tok sin første verdenscupseier i nettopp Sölden for tre år siden. Siden har det blitt fire nye seirer og sju pallplasser. I fjor var han helt i toppen i de fleste renn og vant slalåmcupen sammenlagt.

Det har stormet rundt Braathen etter at han stilte opp i en reklamekampanje han ikke hadde tillatelse til. 23-åringen opplyste via sin far Bjørn Braathen han er innstilt på å betale boten han fikk av skiforbundet.

Herrene sesongåpner til søndag. Lørdag er det kvinnene som skal sette utfor det bratte henget i Sölden.