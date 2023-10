Maren Lundby med støtte til hoppkollega Granerud: – Viktig at de beste bidrar

NTB

Hoppstjernen Maren Lundby mener de beste utøverne må bidra til fellesskapet og forsvarer dagens landslagsmodell innen skisporten fullt ut.

– Vi må bidra til at rekrutteringen etter oss får muligheter til å blomstre, og vi må bidra til at frivilligheten opprettholdes, sier hopperen fra Vestre Toten i et intervju med Oppland Arbeiderblad.

Lundby kaster seg dermed inn i debatten om landslagsmodellen og i hvilken grad den kan være truet av at enkeltutøvere stiller krav om større frihet til å inngå egne avtaler og sikre individuelle rettigheter.

Sponsor- og rettighetsspørsmål har ført flere av Norges toppalpinister og langrennsløperen Johannes Høsflot Klæbo inn i en konflikt med Norges Skiforbund. For Klæbos del handler det blant annet om innholdet i en såkalt representasjonsavtale, som han trenger for å kunne gå verdenscup i vinter siden han ikke er en del av langrennslandslaget.

Lundby sier hun ikke tar stilling i de aktuelle konfliktene, men ber de beste om å tenke på hele verdikjeden i idretten.

– Hvis de beste ikke bidrar til fellesskapet, utfordrer vi framtiden til idrettene våre. Det er viktig å vite hvor vi kommer fra, sier Lundby til OA.

Hun støtter hoppkollega Halvor Egner Granerud, som i en kronikk i Adresseavisen skrev at konflikten mellom enkeltutøvere og særlig Norges Skiforbund har blitt en «indre fiende», som truer rekrutteringen til idretten, og – i hans tilfelle – særlig hoppsporten.

Kronikken var et forsvar for fellesskapsverdier og ble av enkelte tolket som et stikk til dem som kjemper for å sikre egne rettigheter og avtaler.

Johannes Høsflot Klæbo og alpinistene avviser at det er egoisme og ønske om mer penger som ligger bak kravene de stiller, men heller et ønske om å bli tatt på alvor og rettferdig behandlet.

Øystein Pettersen, tidligere toppløper på langrennslaget og OL-vinner sa i et intervju med VG nylig at han «tror penger er en del av kaka» da han kommenterte Klæbos konflikt med skiforbundet.

– Noe annet henger ikke på greip. Men jeg tar forbehold om at jeg tar feil, sa han.