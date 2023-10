Onana tar lagkamerat i forsvar etter «gorilla-post»

NTB

Manchester Uniteds keeper Andre Onana forsvarer lagkamerat Alejandro Garnacho etter at han la ut et bilde av keeperen ledsaget av en emoji av en gorilla.

– Folk har ingen rett til å bestemme hva jeg skal bli krenket av. Jeg vet eksakt hva Garnacho mente: kraft og styrke. Denne saken må stoppe her, skriver kameruneren Onana på X/Twitter.

Lagkamerat Alejandro Garnacho ble så glad da Andre Onana reddet straffe på overtid i mesterligakampen mot FC København tirsdag at han la ut bildet av keeperen og seg selv ledsaget av en gorilla-emoji.

Garnacho slettet senere posten på X, men engelske medier meldte at fotballforbundet FA hadde blitt gjort oppmerksom på innlegget, og at de hadde kontaktet Garnacho. Argentineren har ikke kommentert saken etter at X-posten ble slettet.

Onanas redning sørget for at Manchester United vant gruppespillkampen 1-0.