Familiemedlem har anmeldt Gjert Ingebrigtsen for vold

NTB

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen opplyser at det er levert en anmeldelse mot Gjert Ingebrigtsen, melder Aftenposten.

– Jeg har ingen kommentar utover det, sier Larsen til Aftenposten.

NRK skriver at familiemedlemmer har vært i avhør hos politiet.

Advokat John Christian Elden representerer Gjert Ingebrigtsen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

«Utover at media stiller spørsmål om dette, er jeg ikke blitt gjort kjent med at det foreligger noen anmeldelse fra politiet i dag da jeg kl. 14.11 mottok saksdokumentene», skriver Elden til NTB.

Gjert Ingebrigtsen avviser

Tidligere torsdag ble det kjent at politiet har opprettet straffesak etter at løperbrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen anklaget faren Gjert for vold og trusler i en kronikk i VG.

Gjert Ingebrigtsen har hele tiden avvist sønnenes påstander.

– Vi har gjort flere innledende undersøkelser, og informasjon som har kommet fram, har gjort at vi nå har opprettet en straffesak. Det er opprettet sak på straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner, uttalte politiinspektør Terese Braut Våge i Sørvest politidistrikt tidligere torsdag.

Gjert Ingebrigtsen er ikke siktet i saken. Advokat Elden varsler at Ingebrigtsen fullt ut vil samarbeide med politiet.

– Dette var ikke uventet, og min klient er trygg på utfallet av en slik etterforskning. Selv om en politietterforskning selvfølgelig er en stor belastning både for Gjert Ingebrigtsen og resten av hans familie i en allerede vanskelig tid, er det samtidig hans eneste mulighet for å renvaskes, sa advokat John Christian Elden i en pressemelding.

Se video: Gamle Gjert-klipp sprer seg på sosiale medier

Bråk

Gjert Ingebrigtsen hjalp sønnene til verdenstoppen og ble kåret til årets trener på Idrettsgallaen i 2019. Samarbeidet tok slutt vinteren 2022, og siden har han trent Narve Gilje Nordås.

I sommer ble Gjert Ingebrigtsen nektet trenerakkreditering i friidretts-VM i Budapest. Han fikk dermed ikke være tett på Nordås inne på stadion.

Det bidro til en rekke medieoppslag og en skarp tone mellom Nordås og Jakob Ingebrigtsen underveis i mesterskapet.

Norges Friidrettsforbund slo nylig fast at Gjert Ingebrigtsen ikke får akkreditering som trener i neste års innendørs-VM og EM. I tillegg anbefalte de Olympiatoppen om å gjøre det samme i Paris-OL. Avgjørelsen er senere blitt advokatmat.