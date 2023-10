Manchester United satte omsetningsrekord i Premier League

Manchester United hadde rekordhøye inntekter i 2022/23-sesongen. Her omkranses klubbens nye førstekeeper André Onana etter en strafferedning mot FC København i mesterligaen nylig. Foto: Dave Thompson / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Sportslig hangler det for Manchester United, men klubbens inntekter har aldri vært større enn nå. Sist sesong omsatte den for over 8,8 milliarder kroner.