Sveitsisk påtalemyndighet dropper Infantino-sak: – En fullstendig og klar seier

NTB

Etterforskningen av Fifa-president Gianni Infantinos påståtte møter med Sveits' tidligere riksadvokat Michael Lauber legges bort.

Det kunngjorde den sveitsiske påtalemyndigheten torsdag. Infantino var mistenkt for samrøre og embetsmisbruk siden sommeren 2020 i forbindelse med korrupsjonsetterforskninger.

Anklagene bunnet i at Infantino hadde møter med Lauber i 2016 og 2017. Infantino har selv påstått at de var av rutinemessig karakter.

Nå som straffesaken er satt til side, langer Fifa-presidenten ut mot prosessen.

– Dette er en fullstendig og klar seier for meg, for det nye Fifa og for rettferdigheten, sier Infantino i en pressemelding.

– Det er nå klart at beskyldningene mot meg bare var et forsøk fra fattige, misunnelige og korrupte mennesker på å angripe ryktet mitt. Hvis disse menneskene har litt verdighet igjen, bør de i det minste ha anstendighet og be om unnskyldning for sine handlinger og skaden som er forårsaket, legger han til.

Infantino er tidligere blitt frikjent av egen organisasjon etter møtene med Lauber

Riksadvokat Lauber hadde overordnet ansvar for korrupsjonsetterforskningene mot fotballtopper. Han ga seg i jobben i 2020.

Infantino har vært Fifa-president siden 2016. Han tok over etter at Sepp Blatter måtte trekke seg fra vervet etter en stor korrupsjonsskandale som rammet Fifa-organisasjonen.

Sveitseren lovet blant annet å «gjenopprette Fifas omdømme» da han ble valgt for første gang.