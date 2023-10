Viaplay opprettholder sportssatsingen i Norge tross økonomisk uro: – Oppdraget står støtt

NTB

Viaplays norske sportssjef Kristian Oma lover full satsing på de store og populære idrettene tross svært utfordrende økonomiske tider.

Selskapet har totalt settet kvittet seg med over 30 prosent av sine ansatte siden i sommer. Det kom fram i en børsmelding utsendt mandag.

Dette har ført til spekulasjoner om sportstilbudet i Norge ville bli hardt rammet.

– Vårt oppdrag er å levere et premium TV-produkt til seerne våre. Der har vi noen stolper som heter Premier League, FIS-vinter, håndballmesterskap og Formel 1. Det er det vår redaksjon er bygget opp omkring. og det er det vi også skal levere på i vinter og årene som kommer, sier Oma til NTB.

– Det oppdraget står støtt. At det er børsrally og turbulente tider både for oss og mediebransjen for øvrig, det noterer vi. Vi kommer sikkert til å kjenne litt på dette vi også, men vi jobber ut ifra å skulle levere på det vi er satt til å gjøre. Det tror jeg vi skal få til, sier Oma.

Viaplays problemer ble kjent da tidligere Viaplay-sjef Anders Jensen i begynnelsen av juni gikk av med umiddelbar virkning og ble erstattet av Jørgen Madsen Lindemann. Det resulterte i et kraftig fall i aksjekursen.

I juli nedjusterte Viaplay prognosene kraftig, noe som resulterte i et ytterligere kursfall.

De siste månedene har Viaplay fått inn Canal+, norske Schibsted og et tsjekkisk mediekonsern på eiersiden. Til sammen eier disse tre nærmere 30 prosent av Viaplay-aksjene, skriver Kampanje