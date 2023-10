Gjert Ingebrigtsen og friidrettsforbundet fortsetter dialogen: – Enige om best mulig tilrettelegging

NTB

Gjert Ingebrigtsen og Norges Friidrettsforbund (NFIF) skal ha videre samtaler etter onsdagens advokatmøte.

Det opplyser NFIFs generalsekretær Kjetil Hildeskor i en uttalelse til NTB.

– Partene er blitt enige om best mulig tilrettelegging for Narve Gilje Nordås og brødrene Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen fram mot og under EM- og OL-sesongen 2024, i treningsforberedelsene og i forbindelse med konkurransene. Dialog om dette vil bli videreført etter dagens møte, sier Hildeskor.

Gjert Ingebrigtsens advokat syntes det var et konstruktivt møte.

- Jeg opplever at alle parter ønsker å finne gode løsninger for alle av friidrettsforbundets utøvere og trenere, men det gjenstår å se hva det kan innebære, sier John Christian Elden i en pressemelding.

Nektes akkreditering

Der kom det fram at han nå også representerer løperen Narve Gilje Nordås. Elden omtalte møtet som «meget positivt» overfor TV 2.

– Vi fortsetter nå i løpet av uken og antakelig neste uke. Så får vi se hvor vi er da, sa Elden til kanalen.

Norges Friidrettsforbund stilte med advokat Tore Lerheim i møtet.

Tidligere i måneden slo friidrettsforbundet fast at Gjert Ingebrigtsen ikke kom til å få akkreditering som trener i neste års innendørs-VM og EM. I tillegg anbefalte de Olympiatoppen om å gjøre det samme i Paris-OL.

Skarp tone

Nekten kom som følge av konflikten mellom Ingebrigtsen og hans tre løpesønner Jakob, Filip og Henrik. De avbrøt samarbeidet vinteren 2022.

Gjert Ingebrigtsen har siden trent Narve Gilje Nordås, men i sommer sa NFIF nei til å akkreditere ham i friidretts-VM i Budapest. Det bidro til en rekke medieoppslag og en skarp tone mellom Nordås og Jakob Ingebrigtsen underveis i mesterskapet.

For en halvannen uke siden koblet Gjert Ingebrigtsen på Elden som advokat. Den gang uttalte Elden at «friidrettsforbundet er på bærtur» og ba om samtaler for å finne en minnelig løsning.