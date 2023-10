Kvinnenes cupfinale flyttes igjen

NTB

NM-finalen i fotball for kvinner mellom Rosenborg og Vålerenga flyttes tilbake til 25. november. Kampstart er klokken 16.15.

Dermed havner cupfinalen på sin opprinnelige dato. I september flyttet Norges Fotballforbund kampen til søndag 26. november fordi det var mulighet for at Vålerenga skulle spille mesterligafotball i midtuken.

Ettersom Vålerenga ble slått ut i Europa-kvalifiseringen, flyttes kampen tilbake til lørdag 25. november.

– Lørdag er den beste dagen for å skape mest mulig oppmerksomhet rundt cupfinalen og ikke minst for å skape best mulige rammer rundt kampen på Ullevaal. Det er liten tvil om at dette legger forholdene bedre til rette for VIF- og RBK-supportere, som ønsker å få med seg både cupfinalen for kvinner på lørdag og seriekampene for herrer på søndag, sier generalsekretær Karl-Petter Løken i NFF.