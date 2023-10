Mesterligakrise for Aursnes og Benfica – tredje strake tap

NTB

Fredrik Aursnes og hans Benfica-lagkamerater måtte se seg slått 1-0 av Real Sociedad hjemme i Lisboa og er håpløst på etterskudd i mesterligaen.

Laget som forrige sesong gjorde furore i mesterligaen, og slapp opp for damp først i kvartfinalen, har tapt de tre første gruppekampene og er på full fart ut av Europa-spill allerede før nyttår.

Brais Mendez ble matchvinner for Real Sociedad med sin scoring i det 63. minutt. Han fikk en enkel oppgave etter fint forarbeid av Mikel Merino og Ander Barrenetxea.

Aursnes var tilbake i en indreløperrolle etter mye spill på backplass i det siste. Verken han eller lagkameratene greide å få til tellende resultater mot et formsterkt gjestelag.

Mangler mål

– Vi må begynne å score mål, det er det som mangler. I mesterligaen kan den minste feil vise seg fatal, og slik var det i dag. Vi gjorde feil både i forsvar og angrep, sa Benfica-innbytter Tiago Gouveia til uefa.com.

Benfica er halvveis i gruppespillet sju poeng bak Real Sociedad og Inter. Det betyr i praksis at laget må sikte seg inn mot Salzburg (3 poeng) og tredjeplassen som gir europaligaspill på nyåret.

Inter ble satt på prøve av Salzburg hjemme på San Siro, men Hakan Çalhanoglus straffespark ga 2-1-seier.

Straffe avgjorde

Alexis Sanchez fikk sjansen fra start og takket for den med 1-0-målet snaut halvveis i første omgang. Salzburg satte hjemmelaget på prøve og utlignet ved Oscar Gloukh etter et fint angrep i det 57. minutt, men gleden varte bare noen minutter.

Davide Frattesi tok ned et innlegg på brystet og prøvde å smette mellom Lucas Gourna-Douath og Strahinja Pavlovic. Det var kontakt, og han gikk over ende. Dommeren blåste, og en grundig VAR-sjekk bekreftet avgjørelsen.

– Seieren var det viktigste i dag. Nå venter to vanskelige bortekamper, men vi ligger godt an og gleder oss over det, sa Çalhanoglu.