Gabriel Jesus ga Arsenal sterk seier i Sevilla – til topps i CL-gruppa

Gabriel Jesus jubler etter å ha scoret det som ble vinnermålet i Arsenals borteseier over Sevilla. I bakgrunnen lagkaptein Martin Ødegaard. Foto: Jose Breton, AP / NTB

NTB

Gabriel Jesus var den store spilleren da Arsenal koblet grepet igjen i mesterligaen med 2-1-seier borte over Sevilla.

Brasilianeren leverte utsøkt forarbeid til Gabriel Martinellis ledermål på overtid i første omgang og scoret selv målet som doblet ledelsen i det 53. minutt. Han fikk ballen fra Declan Rice nær dødlinja, men utfordret Jesus Navas, skaffet seg bedre vinkel og feide ballen i lengste kryss.

Dermed har han scoret i alle de tre første gruppekampene. Han var imidlertid involvert også i baklengsmålet. Seks minutter etter 2-0-målet ble han knust i luftduell da Nemanja Gudelj stanget inn Ivan Rakitics hjørnespark.

Martin Ødegaard og hans lagkamerater er med seieren i Spania tilbake på topp i gruppa etter det skuffende tapet for Lens i forrige runde. Ødegaard overlot kapteinsbindet til Gabriel Jesus da han ble byttet ut i det 73. minutt. Litt senere måtte Jesus selv ut med en smell.

– Jeg er veldig glad for å vinne her. Det er ikke mange som har greid det i europacupene de siste ti årene. De første 60-65 minuttene spilte vi akkurat slik jeg ønsket, sa Arsenal-manager Mikel Arteta til TNT Sports.

– På 2-0 burde vi ha scoret et tredje mål, men så reduserte de på en dødball. Det ga dem tro på at de kunne komme tilbake, og vi måtte lide for seieren.

Ørjan Nyland og hans Sevilla-lag fikk det første mesterligatapet etter to uavgjorte og er fire poeng bak Arsenal. Neste kamp er returoppgjøret i London.

I samme gruppe ble det 1-1 mellom Lens og PSV Eindhoven.

Overtidsdrama

Gabriel Jesus spilte Martinelli alene gjennom to ganger i første omgang. Ved første anledning reddet Nyland med en fin fotparade, men tre minutter på overtid i omgangen var den norske landslagskeeperen sjanseløs.

Arsenal hadde hatt god kontroll defensivt, men selv skapt bare en stor sjanse. Så virvlet Sevilla fram sine beste angrep på overtid, regissert av Lucas Ocampos i øsregnet. Først skjøt Youssef En-Nesyri rett utenfor lengste stolpe, rett etter førte et nytt Sevilla-raid til flere farlige situasjoner i feltet før Gabriel fikk klarert.

Midt på egen halvdel tok Gabriel Jesus ned ballen og vendte på utsøkt vis bort Nemanja Gudelj før han slo en stikker til Martinelli. Sergio Ramos og Jesus Navas forsøkte fortvilet å løpe ham opp, men Martinelli slapp dem ikke innpå seg, rundet Nyland og trillet ballen i tomt bur.

God redning

Første gang Nyland kom ansikt til ansikt med Martinelli, var det han som gikk seirende ut. Det var spilt snaut åtte minutter da Takehiro Tomiyasu slo langt opp på Gabriel Jesus, som holdt på ballen og slo en stikker til Martinelli i eksakt rett øyeblikk.

Arsenal-spilleren stormet alene mot mål, men Nyland gjorde seg stor og stoppet skuddet med venstrefoten. Returen spratt i Martinelli og ut over kortlinja.

Flere store sjanser var det ikke i omgangen før overtidsminuttene. Den andre omgangen skulle bli langt mer innholdsrik.

Etter Sevillas redusering hadde innbytter Mariano Diaz et knallskudd i tverriggeren, men han brukte armen til å ta ned ballen og ble korrekt avblåst.

Ansporet av sitt entusiastiske publikum skapte Sevilla trykk mot gjestemålet, men utligningen uteble selv om det var nære på noen ganger. På overtid traff Arsenal-keeper David Raya feil da han skulle bokse, men ballen falt ned på nettaket. Nyland kom opp på corneren, men det endte med tap for hjemmelaget.