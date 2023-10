Enorme forventninger til «utenomjordisk» tenåring: – Kan forandre NBA

NTB

En fransk 19-åring er spilleren alle snakker om før sesongstarten i NBA. Victor Wembanyama kan forvandle ikke bare San Antonio Spurs, men hele ligaen.

Superstjernene har stått i kø for å hylle den 221 centimeter høye unggutten med teknikk og hurtighet som en guard, ypperlige skuddferdigheter og skyhøy basketballintelligens.

LeBron James kaller ham «utenomjordisk», Stephen Curry sier han er som om man fikk bygge sin egen spiller i et videospill, mens Giannis Antetokounmpo sier at han er som en besøkende fra framtiden. Eksperter diskuterer om han vil tvinge motstanderne til å finne en ny måte å spille forsvar på.

En dramatisk formsvikt hos flere NBA-klubber mot slutten av forrige sesong kan forklares med at lagene med flest tap ville øke sine sjanser til å få velge «Wemby» i NBA-draften. Spurs trakk vinnerloddet og håper at den unge NBA-debutanten skal føre laget til gamle høyder.

– Han er noe helt annet. Han endrer dynamikken i begge ender av banen, sier Spurs-trener Gregg Popovich, som har vært i klubben siden 1996 og ført den til fem NBA-titler. De siste årene har laget vært blant ligaens dårligste, men nå øyner tilhengerne en ny storhetstid.

Flere eksperter tror at Wembanyama allerede i sin første sesong vil oppnå allstarstatus, iallfall som forsvarsspiller, og at han kanskje kan løfte Spurs helt til sluttspillet.

Enorm interesse

Flere enn 13.000 tilhengere møtte opp til Wembanyamas første Spurs-trening, og riften om billetter til kampene er enorm. De beste billettene til sesongåpningen omsettes for 65.000 kroner på videresalgsnettsteder.

Selv etter at Wembanyama ble valgt først i draften var mange NBA-eksperter skeptiske til hans evne til å markere seg umiddelbart. Hans spill i oppkjøringskampene har gjort de fleste skeptikerne til entusiaster, og internett flommer over av høydepunkter.

Selv før hans ordentlige NBA-debut (mot Dallas Mavericks natt til torsdag norsk tid) er Wembanyama mest søkte spiller i sosiale medier, foran alle ligaens superstjerner.

– Victor har potensial til å utvide vårt publikum og øke antall mennesker som ser på basketball, for folk vil oppleve en så unik spiller, sa NBA-visesjef Mark Tatum nylig.

Blant tingene folk diskuterer er om Wembanyama er det største talentet som debuterer i NBA siden LeBron James (som går løs på sin 21. sesong), eller om han rett og slett er det største talentet noensinne.

Sjeldnere enn en enhjørning

– Folk lanserer stadig «enhjørninger», spillere som angivelig er unike. Jeg vil heller kalle ham utenomjordisk, for jeg har aldri sett noe menneske gjøre de tingene han gjør, sa LeBron selv etter å ha stiftet bekjentskap med den franske unggutten.

I tillegg til sin unike kombinasjon av størrelse og ferdigheter har Wembanyama også beina på jorda, selv når han svever over motstanderne og dunker ballen i kurven.

– En av mine bekymringer var hvordan jeg skulle beskytte ham, men så viser det seg at han ikke trenger det, sier Popovich.

– Jeg tenkte at jeg fikk gi ham faderlige råd om hvordan han skulle takle oppstyret, men tidlig fant jeg at han så rart på meg, som om han tenkte «hvorfor forteller denne fyren meg alle disse tingene jeg allerede vet?»

NBA-sesongen starter natt til onsdag norsk tid med to kamper. Tittelforsvarer Denver Nuggets med Nikola Jokic møter LeBron James og Los Angeles Lakers i et revansjoppgjør for semifinalen i vår, mens Stephen Curry og Golden State Warriors tar imot Phoenix Suns med Kevin Durant. Likevel gleder mange seg mest til Wembanyamas debut dagen etter.