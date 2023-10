Hauger med kniven på strupen før siste sesong i Formel 2: – Gir meg en indre motivasjon

NTB

Dennis Hauger går mot slutten av sitt andre år i Formel 2, men har allerede fokus på neste sesong. Da er det vinn eller forsvinn i Formel-sirkuset.

Søndag ble det klart at Hauger ikke fikk fortsette i Red Bull etter sesongen og at han må på jakt etter et nytt Formel 2-lag. Aurskog-gutten er likevel klar på at han fortsetter på det neste øverste nivået neste sesong.

Hauger vant Formel 3 i 2021, men endte på en skuffende 10.-plass i Formel 2 i fjor og ligger på 8.-plass før sesongens siste løp i Abu Dhabi. Søndag kveld ble han konfrontert med neste sesongs press da han gjestet Viaplays Formel 1-studio.

– Er det sånn at du må vinne neste år for å overbevise alle rundt?

– Definitivt. Det er siste sesong neste år i Formel 2, men hvis det ikke går veien finnes det andre alternativer: langdistanse og Indycar. Men jeg har full motivasjon for å vinne neste år, og det er ikke noe annet jeg har i hodet enn det, svarte Hauger.

Aurskog-gutten har vært en del av Red Bulls juniorsatsing de siste seks årene, men kom til kort da det ble klart at det østerriksk-amerikanske laget skulle kutte ned på juniorførere.

– Jeg fikk beskjeden litt tidligere på året. Jeg hadde en prat med Helmut (Marko, Red Bull-topp) hvor han fortalte det. Det gir meg en indre motivasjon til å gjøre det bedre, sa Hauger og fortsatte:

– Jeg er ikke bitter. Det har alltid vært press hele veien, og jeg har vært halvveis ut og inn av Red Bull to ganger før.