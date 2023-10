Tromsø med gavepakke til Bodø/Glimt i gullkampen – snudde til 4-3 i utrolig drama

Tromsøs Niklas Brøndsted Nielsen og Felix Vrede Winther jubler etter eliteseriekampen i fotball mellom Viking og Tromsø på SR-bank arena i Stavanger. Les mer Lukk

NTB

Tromsø sørget for at det er seks poengs luke for Bodø/Glimt ned til Viking i toppen av Eliteserien. Viking tapte 3-4 mot Tromsø etter et vanvittig sjumålsdrama.