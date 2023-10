Strømsgodset tok steget bort fra nedrykksstriden: – Litt lettere skuldre

Eirik Ulland Andersen scoret for Strømsgodset mot Odd i Eliteserien søndag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

Strømsgodset havnet under før pause, men kjempet seg tilbake og vant 3-1 over Odd på hjemmebane i Eliteserien søndag. Det sikret klubben tre viktige poeng.

Faniel Tewelde sørget for 0-1 til pause, men i løpet av fem minutter i andreomgangen vendte Eirik Ulland Andersen og Herman Stengel kampen i favør hjemmelaget. Elias Hoff Melkersen sørget for 3-1-seier fem minutter før full tid.

Dermed tar Godset steget bort fra nedrykksstriden. Klubben er seks poeng foran kvalikplassen med fem runder igjen av årets sesong. Seieren var klubbens første siden 2-1-seieren over Stabæk 3. september.

– Det er klart man kan begynne å se ned, men kan også begynne å se oppover på tabellen også. Sånn er det i Eliteserien, det er så tett. Det gir litt lettere skuldre når vi presterer som det vi gjorde i andreomgangen, sa Strømsgodset-trener Jørgen Isnes til TV 2 etter kampen.

Ett poeng foran er Odd, som søndag spilte sin fjerde strake kamp uten å ta en trepoenger.

– Det var en dårlig andreomgang av oss. Ros til Godset, de var klart bedre enn oss i andreomgangen og vant fortjent, sa Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen til TV 2.

Odd tok ledelsen

Tewelde klinket inn kampens første for gjestene like før halvtimen spilt. 17-åringen hamret til fra langt hold, og ballen snek seg inn i Strømsgodset-målet via stolperoten.

Like etterpå skulle Elias Hoff Melkersen ha sørget for utligningen, men Odd holdt unna og lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

– Hvis vi bare fortsetter som dette, så kommer det mål. Vi får de rommene vi er ute etter, sa Melkersen i pausen.

Strømsgodset-spilleren fikk rett i analysen da Andersen bredsidet inn utligningen like etter timen spilt. Logi Tómasson fant Andersen som stormet inn i boksen, og sistnevnte fullførte et flott Godset-angrep.

Snudde kampen

Bare minutter senere fullendte Stengel snuoperasjonen da han var sikker fra elleve meter. Dommeren pekte på straffemerket etter at Diogo Tomas handset i egen boks.

Fem minutter før slutt headet Melkersen inn kampens siste.

Odd tar imot HamKam på hjemmebane om en ukes tid, mens Strømsgodset reiser til Stavanger til et tøft oppgjør mot Viking samme dag.