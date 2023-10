Rosenborg avga poeng hjemme mot nedrykkstruede Stabæk – femte kamp uten seier

NTB

Rosenborg klarte bare 1-1 hjemme mot Stabæk søndag kveld og er på vei mot sin dårligste sesong i Eliteserien på 46 år.

Siste trepoenger kom hjemme mor Aalesund (4-0) 27. august. Siden det har det endt med tre tap og to uavgjort.

– For Rosenborg som klubb, med det budsjettet de har, er det helt latterlig at de ligger der de ligger. Langt unna de beste lagene, sa Jesper Mathisen i TV 2s FotballXtra-studio.

Uavgjortresultatet forbedrer heller ikke Svein Maalens Rosenborg-statistikk noe nevneverdig. Etter 14 kamper som RBK-sjef er fasiten sju tap, to uavgjort og fem seire.

Med fem serierunder ligger Rosenborg på en skuffende 10.-plass på eliteserietabellen med 30 poeng. Hvis tabellsituasjonen står seg, avslutter trønderne sin dårlige sesong i Eliteserien siden 1977. Da endte de på 12.-plass og rykket ned.

Rosenborg fikk ingen enkel vei mot det ene poenget de beholdt på Lerkendal. Trønderne måtte bytte ut både det 16 år gamle supertalentet Sverre Nypan grunnet sykdom og toppscorer Ole Sæter, som fikk seg en smell.

– Kan ikke snu kroppen sånn

Trønderen Mushaga Bakenga stanget Stabæk i ledelsen etter 13 minutter, før Nypan måtte av banen etter 24 minutter. Stabæk måtte også gjøre et bytte før pause da Gaute Vetti fikk seg en smell etter en drøy halvtime.

12 minutter før pause utlignet imidlertid Ole Sæter for Rosenborg etter å ha blitt spilt gjennom av Olaus Skarsem, men gleden så ut til å bli kortvarig for trønderne da Stabæk fikk tildelt straffe etter at Ole Sæter handset innenfor 16-meteren på tampen av omgangen.

Rosenborg-spilleren svarte også med å applaudere ironisk mot dommer Sigurd Smehus Kringstad, noe han fikk bøte med et gult kort for.

I TV 2s FotballXtra-studio var Dag-Eilev Fagermo alt annet enn imponert over midtbaneveteranen.

– Du kan ikke snu kroppen sånn. Du må være tøff og vise fram brystkassen din, sa den tidligere Vålerenga-treneren.

Strafferedning

Sander Tangvik kunne imidlertid juble vilt etter at han var lynraskt nede i høyre hjørnet og reddet straffer fra Nicolai Næss.

– Jeg husker ikke så mye, det går litt kjapt, men det var utrolig deilig å redde straffe, sa Tangvik til TV 2 i pausen.

Etter en drøy time måtte også Sæter av banen med skade, og ble da erstattet av Ísak Thorvaldsson, som etter bare et snaut minutt på banen stanget inn et innlegg fra Selnæs. Dessverre for islendingen ble scoringen avvinket for offside.

På tampen av kampen fikk Kevin Kabran sitt andre gule kort for kampen.

Dermed sikret Stabæk et livsviktig poeng i nedrykkskampen. Bærumslaget ligger på kvalikplass, à poeng med Vålerenga på plassen over. Det skiller tre poeng ned til Sandefjord på direkte nedrykksplass.