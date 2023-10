Vålerenga-fans beordret tilbake til Oslo av politiet – spent stemning før lokaloppgjør

Illustrasjonsbilde av Vålerenga-fans under en kamp tidligere i år.

NTB

Politiet har sendt hjem Vålerenga-tilhengere fra Lillestrøm i forkant av dagens lokaloppgjør i fotball. Det melder VG og Romerikes Blad.

Kampen starter 14.30.

Det er spent stemning timene før kampen på Åråsen stadion. Politiet har store styrker i arbeid. Det er skarp rivalitet mellom tilhengerne til Lillestrøm og Vålerenga.

Litt før klokken 10 ankom rundt hundre Vålerenga-supportere togstasjonen i Lillestrøm. De ble først holdt igjen på stasjonen av politiet. Supporterne fikk beskjed av politiet om å snu og deretter komme tilbake i mindre grupperinger.

Politiet geleidet så Vålerenga-fansen til et annet togspor. Klokken 10.29 var supporterne inne på et tog som gikk til Oslo fra Lillestrøm.

– De hadde planer om å marsjere mot stadion, og det er ikke ønskelig. Vi sender dem tilbake grunnet frykt for ordensforstyrrelse, sier operasjonsleder Trond Lorentzen til VG.

Også Romerikes Blad melder det samme.

Det er utsolgt Åråsen-stadion og tett opp mot 11.000 tilskuere vil være innenfor portene.

– Politiet har et ønske om at søndagens kamp skal bli en skikkelig folkefest med familiearrangement i sentrum og god stemning på Åråsen, uten uønskede hendelser. Politiet har planlagt i lang tid sammen med LSK og øvrige aktører og stiller godt forberedt til søndagens fotballkamp med tilstrekkelig mannskap til å håndtere et arrangement av en slik størrelse, sa politiavdelingsleder Karin Borgenvik i Øst politidistrikt til NTB torsdag.