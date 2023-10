Sør-Afrika slo England og sikret drømmefinale i rugby-VM

NTB

Tittelforsvarer Sør-Afrika lå under nesten hele semifinalen mot England i rugby-VM, men halte i land 16-15-seier og ordnet drømmefinale mot New Zealand.

Vinneren av finalen neste helg blir første nasjon med fire VM-titler i rugby union.

Både New Zealand og Sør-Afrika var storfavoritt i sine semifinaler etter å ha slått ut sine antatt sterkeste rivaler i kvartfinalene. Etter at «All Blacks» utklasset Argentina 44-6 lørdag, fikk «Springboks» store problemer mot England.

Fem trepoengspark fra Owen Farrell sørget for at England ledet 15-6 drøyt ti minutter før slutt, men innbyttere fikk Sør-Afrika inn i kampen igjen. RG Snyman scoret kampens første og eneste try, og bare to poeng skilte da kampen gikk inn i sluttminuttene.

Faf de Klerk styrte Sør-Afrikas angrepsspill og satte opp Handré Pollard for trepoengsparket fra 49 meter som ga tittelforsvareren ledelsen for første gang med to og et halvt minutt igjen.

Sør-Afrika sto imot Englands siste angrep og sørget for at VM-tittelen for niende gang av ti mulige går til et lag fra den sørlige halvkule. Englands seier i 2003 er eneste seier for et lag fra nord for ekvator.

Sør-Afrika (2007, 2019) og New Zealand (2011, 2015) har vunnet alle titlene siden da, og en av dem vinner også i år. New Zealand vant også det første VM i 1987, mens Sør-Afrika slo New Zealand i finalen i 1995.